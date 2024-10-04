Восемь моделей свитеров, которые не дадут вам замерзнуть

С этим сложно смириться, но процесс утепления запущен и его уже не остановить. Футболкам на смену пришли лонгсливы, свитеры и джемперы уже на низком старте. На какие модели теплого верха обратить внимание?

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С высоким воротом

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Если к шарфам душа не лежит, то решение осенней проблемы под названием «ветер» — это высокий ворот. Выбираем объемный свитер, который хорошо держит форму. Горловину не отворачиваем, а нижний край свитера слегка заправляем в джинсы, которые (никто не поспорит) являются самой достойной парой для подобного плечевого изделия.

С акцентными рукавами

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Расширяющийся к низу и сужающийся к манжете епископский рукав особенно актуален, когда в тренде силуэты с так называемыми круглыми плечами. Если джемпер с акцентными рукавами кажется слишком нарядным, всегда можно сыграть на оттенке, выбрав что-то более сдержанное. Например, терракотовый, который элегантно смотрится с серым низом.

Удлиненный

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Теннис-кор и стиль преппи не позволяют игнорировать воротник поло. Впрочем, такого желания и не возникает, ведь джемпер подобной модели универсален в стилизации. «Родственные души» вроде мини-юбок в складку тут, конечно, просятся в первую очередь. Пока погода радует, носим такой дуэт с гольфами, да под лоферы.

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Удлиненный свитер — та самая позиция, которая и в пир, и в мир. С юбкой в длине миди — наряд в театр готов. С мини-юбкой из твида — пора на встречу с друзьями. Проснувшиеся от долгой спячки скинни тоже жалуют прикрывающие бедра модели джемперов. А на прогулку комбинируем с легинсами со штрипками.

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Свитер с молнией — изделие, которое способно подстраиваться под ситуацию. Застегнутая горловина — это история про сдержанность, сосредоточенность, что-то на деловом. Расстегнули, разложив ворот по плечам, — расслабились. Поддели вниз белую базовую футболку — «подсветили» лицо.

С косами

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Ни к селу, ни к городу — нет, про вязаные свитера с выпуклыми косами так не скажешь. И особенно к месту трендовая «бабушкина» (и «дедушкина» тоже) эстетика приходится в холодное время года. Веселые оттенки вроде фуксии нейтрализуют деревенский вайб (хотя он сейчас приветствуется), а юбка макси и лаконичные сапоги поддержат ретро-стилистику.

Пушистый

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Длинные кардиганы с нежным ворсом мелькают в микроблогах каждой второй it-girl. «Пушистая» тенденция коснулась, конечно же, и свитеров. Ангора или кашемир — такие материалы смотрятся по-настоящему дорого. В качестве пары — строгие джинсы из сырого денима, которые уравновесят образ.

С декором

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Бусины, перфорация, рюши — джемпер с декором определенно заслушивает главной роли в образе. Романтические акценты — дань уважения сразу нескольким корам, в том числе и regency core. Не будем спорить с веяниями и, вдохновляясь «Бриджертонами», наденем подобную вещь. Для тех, кому чужда лирика, всегда есть другие детали — разрезы и рваные элементы.