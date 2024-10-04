На Неделе московской моды покажут коллекцию молодого российского бренда

В рамках Третьей Московской недели моды состоится показ новой коллекции молодого российского бренда.

© Nº6 BY ALSU M.

«Nº6 BY ALSU M.». Мероприятие пройдет в ЦВЗ «Манеж» в 16:30/

Коллекция от «Nº6 BY ALSU M.» воплощает образ жизни современной российской женщины, для которой важны бизнес, семья и время для себя. Алсу Кузнецова, создательница бренда, уверена, что женщина может быть успешной, сохраняя при этом утонченную женственность. Модели из коллекции, выполненные из кружева, бархата и натурального шелка, подчеркивают уверенность и природную красоту, предлагая решения для всех сфер жизни — от деловых встреч до вечерних мероприятий. Цветовая палитра коллекции, от нежных белых оттенков до ярко-алого, создает возможность комбинирования нарядов для любого случая.

Основное внимание уделено продуманному крою и качественным материалам, что обеспечивает комфорт и безупречный вид на протяжении всего дня. В коллекцию входят элегантные шелковые платья с кружевными деталями, блузы из шелка и хлопка, классические костюмы и оверсайз, а также кружевные топы и бархатные жакеты.

Алсу Кузнецова, имеющая три высших образования в области бизнеса и входящая в Топ-10 предпринимателей Казани, владеет не только брендом одежды, но и домами красоты «Nº1 Beauty». Именно их специалисты создадут образы моделей для предстоящего показа.

Третья Московская неделя моды пройдет с 4 по 9 октября 2024 года в ЦВЗ «Манеж». В рамках события состоится более 80 показов российских и зарубежных дизайнеров, маркет, лекции, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и международный шоурум.