Как носить шарф вместо шапки: видео
В холодное время года защита головы от ветра и мороза крайне важна. Но что делать, если шапка осталась дома, а на улице похолодало? Оказывается, шарф может стать отличной альтернативой головному убору, если знать, как правильно его использовать.
Вот подробная инструкция, как сделать капор из шарфа. Этот метод позволяет создать удобный и теплый головной убор, который хорошо защищает от ветра и холода.
Как сделать красивый высокий пучок
Накиньте середину шарфа на голову, обернув концы вокруг шеи. Заправьте их под основную часть шарфа на голове, формируя подобие капюшона.
Подробнее об этом способе рассказала в своем видео блогер @nosachevastyle.