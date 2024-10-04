В холодное время года защита головы от ветра и мороза крайне важна. Но что делать, если шапка осталась дома, а на улице похолодало? Оказывается, шарф может стать отличной альтернативой головному убору, если знать, как правильно его использовать.

Вот подробная инструкция, как сделать капор из шарфа. Этот метод позволяет создать удобный и теплый головной убор, который хорошо защищает от ветра и холода.

Как сделать красивый высокий пучок

Накиньте середину шарфа на голову, обернув концы вокруг шеи. Заправьте их под основную часть шарфа на голове, формируя подобие капюшона.

Подробнее об этом способе рассказала в своем видео блогер @nosachevastyle.