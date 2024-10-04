Дочь Шнурова сменила имидж

Дочь лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова сменила имидж. Серафима Шнурова-Астанина показала свое преображение подписчикам в соцсетях.

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«Теперь я брюнетка с челкой. Держу в курсе», — отметила дизайнер.

Старшая дочь артиста родилась в его браке с Марией Исмагиловой. Она окончила философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета, а работает графическим дизайнером. В 2016 году Серафима вышла замуж, ее избранником стал бармен Вячеслав Астанин.

© Соцсети

Шнурова-Астанина в декабре прошлого года вышла в свет в жакете своей бабушки, купленном в Италии больше 30 лет назад. Дизайнер отметила, что родственница приобрела эту вещь специально к свадьбе ее родителей.

У музыканта также есть 24-летний сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной. Певец признавался журналистам, что не принимал в воспитании старших детей достаточного участия, но он не переживает по этому поводу. Шнуров смог наладить отношения с дочерью и сыном, когда они выросли, и стал для них другом.

Ранее Собчак заявила, что Шнуров прекратил общение с друзьями из-за жены.