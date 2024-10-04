Косметолог перечислила причины появления колец Венеры

Кольца Венеры могут появиться из-за плохой осанки и привычки постоянно наклонять голову вниз, рассказала РИАМО косметолог Екатерина Анпилогова. По ее словам, также причиной появления горизонтальных складок на шее может быть слабая мышечная структура.

Причины появления колец Венеры могут быть разнообразными. Среди них тонкий слой подкожного жира на шее, слабая мышечная структура и тонкая кожа. Кроме того, недостаточный уход за этой областью, плохая осанка или привычка постоянно наклонять голову вниз также способствуют образованию складок, — объяснила медик.

Врач отметила, что кольца могут возникнуть из-за резкого похудения или неправильного положения тела во время сна. Также причиной может стать гормональные нарушения или недостаточное увлажнение кожи, из-за чего появляется сухость. Кроме того, нередко это связано с генетикой.

Главная проблема колец Венеры заключается в том, что они визуально старят человека, особенно шею. Если складки становятся глубже и опускаются, это может со временем привести к более выраженным возрастным изменениям, — добавила Анпилогова.

Ранее врач-косметолог Оксана Макаревич заявила, что домашние процедуры не смогут убрать кольца Венеры, находящиеся на шее. Она добавила, что такие действия помогают разобраться с проблемой только опосредованно. В частности, массаж воротниковой зоны хорошо сказываются на осанке, которая, в свою очередь, влияет на исчезновение шейных складок.