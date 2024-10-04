Звезда «Эйфории» заявила о гордости за свою грудь

Американская актриса Сидни Суини заявила о гордости за свою грудь. Соответствующее интервью публикует модный журнал Glamour.

По словам знаменитости, ее бабушка и дедушка говорят, что у нее самая лучшая грудь в Голливуде. При этом 27-летняя звезда «Эйфории» призналась, что похожие комментарии по поводу ее внешности от поклонников помогли ей обрести уверенность в себе.

«Это много значит для меня, потому что я действительно верю в расширение прав и возможностей других, и ощущение силы в своем теле и принятие своей сексуальности. Если у вас есть грудь — отлично. Выставляйте ее напоказ», — высказалась девушка.

Ранее сообщалось, что Сидни Суини стала женщиной 2024 года по версии Glamour.