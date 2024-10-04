Пенелопа Крус снялась для журнала в наряде с глубоким декольте

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус снялась в откровенных образах для французской версии журнала Elle. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из снимков 50-летняя знаменитость предстала в удлиненной джинсовой рубашке с длинными рукавами и широким воротником, декорированной золотыми пуговицами. При этом звезда ее частично расстегнула, продемонстрировав глубокое декольте.

Свой наряд она дополнила тонким поясом-цепочкой на талии. Вдобавок Крус сделали объемную и небрежную укладку, а также макияж в нейтральных тонах.

В феврале Пенелопа Крус вышла в свет и подверглась критике в сети. Знаменитость пришла на презентацию фильма «Феррари» в Мадриде. Для мероприятия актриса выбрала платье люксового бренда Chanel, оформленное принтом «гусиная лапка» и розовыми манжетами.