64-летнего Шона Пенна с его 30-летней девушкой не оценили в сети

Американского актера Шона Пенна на фото с молодой избранницей оценили в сети фразой «дед и опекунша». Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

64-летнего артиста и его 30-летнюю возлюбленную — модель Валерию Ников — сняли в аэропорту в Лос-Анджелесе. Мужчина предстал перед папарацци с небрежной укладкой, в голубой рубашке, синей куртке и серых брюках-трансформерах. В свою очередь, девушка надела облегающий белый топ, мешковатые черные штаны и сапоги в ковбойском стиле.

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Читатели издания высказались о кадрах в комментариях.

«Дед и опекунша», «Как будто разницы в возрасте недостаточно, разница в росте делает это еще более смешным», «Не думаю, что я когда-либо видела пару, которая выглядела бы настолько нелепо», «Нет абсолютно никакой причины, чтобы такая женщина посмотрела бы на такого старика, как он, если бы не деньги и пиар», «Ему должно быть стыдно», — заявили юзеры.

В августе молодая возлюбленная французского актера Венсана Касселя, австралийская модель Нара Баптиста показала совместные откровенные фото.