Кожаные брюки: с чем и как их носить этой осенью

Когда мы думаем о кожаных штанах, то первыми в голову приходят образы рок-звезд и топ-моделей. А сразу после — кожаная униформа байкеров с ног до головы. Но роскошный материал не обязательно должен придавать брутальный вид, и на самом деле он может выглядеть невероятно шикарно. Благо, в трендах брюки из натуральной и искусственной кожи самых разных цветов и фасонов, а не только классические черные прямые. С чем и как их носить (и как одеваться точно не стоит)?

Рубашка на пуговицах + прямые брюки + ботинки по щиколотку

Один из самых простых и безошибочных способов сочетать кожаные брюки с прямыми штанинами любого цвета с классической белой рубашкой на пуговицах и ботильонами по щиколотку.

«Еще лучше, если сапоги будут контрастного оттенка, как в случае с белыми ботильонами из змеиной кожи и черными брюками выше», — объясняет стилист Маша Ведерникова.

Джинсовая рубашка + темные кожаные брюки

Мы любим это сочетание, потому что оно годится для любого возраста и случая, и при этом нет нагромождения слишком большого количества слоев или толстых материалов.

«Джинсовая ткань также помогает сбалансировать возможные рок-звездные вибрации, которые может излучать кожа, особенно, если вы носите лакированную вещь. Не забывайте о простых аксессуарах и предпочитайте гламурные вещи повседневным, и все будет в порядке», — уверяет стилист.

Блейзер + футболка + брюки с высокой талией

Еще один способ придать гламурной коже более профессиональный вид — черный или темно-синий блейзер. Блузка на пуговицах или блузка и туфли на каблуках могут усилить офисный настрой, а футболка и удобные кроссовки придадут образу более выходной и расслабленный вид.

Монохромные вещи драгоценных оттенков

Зеленая, красная или фиолетовая кожа (или другие сложные интересные оттенки) может казаться очень смелой, особенно для тех, кто придерживается более приглушенных палитр, но вы можете легко смягчить ее, надев подходящий трикотаж или даже простую футболку.

«Если ваши брюки сидят более свободно, попробуйте заправить верх, чтобы сохранить форму. С другой стороны, если они более узкого кроя, попробуйте сделать французскую подтяжку или просто оставьте их свободными, чтобы соблюсти баланс», — предлагает Маша.

Текстурированный трикотаж и брюки + узорчатая обувь

Если кожа штанов имеет текстуру, выберите и свитер с текстурой, чтобы усилить эффект от каждого из них. Узорчатые туфли с леопардовым принтом, полоской или цветочным узором также помогут подчеркнуть ребристый трикотаж или брюки с тиснением под крокодила.

Свитер оверсайз + брюки в стиле джоггеров + лоферы

Обычно не рекомендуется носить несколько вещей oversize одновременно, но если вы выбираете роскошные материалы, такие как кожа и кашемир, образ может быть невероятно шикарным.

«Два предостережения: во-первых, не забудьте показать лодыжки, чтобы продемонстрировать фигуру; во-вторых, выбирайте структурированную обувь, например, лоферы, чтобы придать образу лоска», — советует стилист.

Роскошная основа + светло-коричневая кожа

Признаемся честно, мы чувствуем себя очень уверенно, сочетая верблюжье пальто или свитер с другими вещами в нашем гардеробе. А вот с кожаными брюками цвета верблюжьей шерсти это сделать сложнее. К счастью, один из главных трендов последних нескольких месяцев — спокойная роскошь — дал нам невероятно простое решение. Чтобы ваши светло-коричневые кожаные брюки выглядели как можно более роскошно, используйте базовые вещи, такие как шерстяное пальто, кашемировый трикотаж оверсайз или простые черные лоферы.

Цветная кожа + белая и бежевая основа

Дайте вашим оливково-зеленым или сиренево-фиолетовым брюкам простор для акцентуации, сохранив все остальные элементы обраща в светлых, однотонных оттенках. В этом случае хорошо придерживаться более приталенных силуэтов — тренчи, футболки с вырезом под горло, простые лодочки, — а не свободных бохо-стилей или слишком обтягивающих вещей.

Цветная кожа + спортивный стиль

Еще один способ сгладить ощущение «эй, посмотрите все скорее на меня!», которое вызывает цветная кожа? Носить ее со спортивными вещами, такими как объемные свитера, футболки регби, толстовки с капюшоном и настоящие тренировочные кроссовки. Еще лучше, если вы сможете срифмовать цвет штанов в графике верха.

Не стоит: кожаная куртка-мото + кожаные брюки

В целом слишком сложно добиться идеального сочетания, не переходя при этом в режим пафосного байкера и не создавая впечатление, что вы — Круэлла де Виль на минималках. Кожаные блейзеры, брюки, тренчи и юбки-миди — все это в тренде этой осенью, но мы настоятельно рекомендуем выбирать только одну кожаную вещь за раз, а не пытаться сочетать их вместе. Если вы действительно хотите попробовать одеться в кожу с ног до головы, выберите куртку с менее ожидаемым дизайном, например, жакет, блейзер или даже куртку-пилот.