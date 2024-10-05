Как читать этикетки на косметике и стоит ли бояться «химии» в составе

Выбор баночки с кремом в косметическом магазине часто превращается в угадайку. С одной стороны тебя заманивают сладкими обещаниями чудесного преображения, с другой — мелким шрифтом выкатывают такой набор ингредиентов, что всего школьного учебника химии не хватит, чтобы их расшифровать. Что означают страшные слова на этикетке и как убедиться в безопасности составляющих косметики, «Секрету» рассказал эксперт по парфюмерии, косметике и их стандартам Пётр Бобровский.

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Действительно ли синтетические ингредиенты вредны, а органика полезна?

На упаковке практически любого косметического продукта, помимо всех прочих, часто встречаются два дополняющих друг друга информационных блока:

В первом (рекламном) указывают и на разные лады расхваливают натуральные компоненты, которые якобы и должны совершить волшебное преображение вашей кожи или волос;

Во втором (состав) мелким шрифтом указывают несколько десятков ингредиентов, помимо перечисленных в рекламном блоке, которые нередко действуют намного эффективнее натуральных, но пугают потребителей длинными, похожими на заклинания «химическими» названиями.

Стараниями маркетологов в голове у покупателей прочно засела мысль, что натуральное — значит, полезное, а «химия» — непонятное, пугающее и вредное. Поэтому на присутствии в продукции всяких сульфатов и консервантов производители стараются не акцентировать внимание.

«Однако для начала стоит пояснить, что даже самые натуральные компоненты — это тоже химия, просто органическая. Экстракты трав, масла, минералы — это сочетание многочисленных сложных химических соединений. И клеткам нашего эпителия, в сущности, всё равно, какая молекула одного и того же вещества будет на них воздействовать: выращенная в горах фермершами-девственницами или синтезированная в лаборатории по образу и подобию».

Так что группировка и разделение косметических ингредиентов по разным группам достаточно условная. Тем не менее их делят:

На натуральные и синтетические (по способу производства);

На активные и неактивные (по способности взаимодействовать с человеческим организмом и его эпителием).

«Ингредиенты разделяют по их происхождению: натуральные и синтетические (ненатуральные). Также выделяют органические ингредиенты, являющиеся частью более крупной группы натуральных ингредиентов. Натуральные ингредиенты — из растений, животных, микроорганизмов и минералов без намеренной химической модификации. Органические ингредиенты отличаются от натуральных тем, что их получают при сборе урожая в дикой природе либо как результат органического земледелия», —

Далеко не всё, на чём написано «органик», одинаково полезно для человека, пояснил Бобровский. В погоне за натуральностью не надо переступать черту здравого смысла.

«Любой мало-мальски образованный человек знает, что, например, березовая пыльца — это сильнейший аллерген. При этом березовая пыльца является органическим ингредиентом по своему происхождению. Другой пример — бледная поганка. Стопроцентная органика, но полезна ли она для человека?» — приводит пример эксперт.

Некоторые компоненты, используемые в косметике, давно переехали из группы «натуральных» в «синтетические». Например, гиалуроновая кислота синтезируется в человеческом организме, входит в состав соединительной и эпителиальной ткани, её много в стекловидном теле глаза. Но сегодня ее успешно получают химическим путем.

И даже самые натуральные компоненты попадают в косметику не сразу «с грядки», пояснил эксперт.

Например, тальк — природный минерал из класса силикатов, подкласса слоистых силикатов, — добавляют в антиперспиранты, пудры, средства женской гигиены или средства по уходу за малышами. Этот натуральный компонент часто соседствует в природе с залежами асбеста, из-за чего в свое время распространился миф о его канцерогенности (притом что доказательств того, что сам тальк может стать источником рака, нет). Однако, используемый в косметике тальк проходит разнообразные лабораторные исследования на примеси, а при необходимости и многократную очистку.

В итоге часто получается так, что натуральные ингредиенты как они есть часто ведут себя более непредсказуемо, чем синтетические или прошедшие через различные химические реакции для очистки их от излишней «натуральности».

«Кроме того, косметическая продукция, состоящая полностью из органических соединений и натуральных компонентов, обычно имеет очень короткий срок хранения, может быть менее эффективна и более аллергенна».

Чем активные ингредиенты отличаются от неактивных

Активные ингредиенты — это вещества, чья эффективность доказана испытаниями и которые непосредственно взаимодействуют с кожей и волосами. Именно на них делают ставку маркетологи, рекламируя тот или иной продукт.

В числе активных компонентов в современной косметике широко применяют:

AHA-кислоты, или фруктовые кислоты (молочная, миндальная, гликолевая, яблочная): они отшелушивают кожу, выравнивают тон, повышают упругость;

BHA-кислоты (салициловая): борются с воспалениями, сокращают чёрные точки, отшелушивают омертвевшие клетки;

Витамины Е и С: антиоксиданты, выравнивают тон, помогают коже бороться с вредными факторами окружающей среды;

Ниацинамид (форма витамина В3): стимулирует выработку коллагена, осветляет тон кожи, способствует заживлению мелких ран;

Гиалуроновая кислота: глубоко увлажняет, способствует повышению упругости;

Коллаген: усиливает естественные функции кожи, способствует поддержанию упругости и обновлению клеток.

На рынке постоянно появляется что-то новое. Например, сейчас популярна косметика с использованием наночастиц, якобы способных доставить действующие вещества в глубокие слои кожи, и пептиды, которые, по заявлением производителей, помогают коже сохранять и восстанавливать микробиом. Но часто какая-нибудь очередная «жемчужная пыль» в составе не более чем приманка для покупателей, а эффект на самом деле достигается за счёт других веществ.

В косметических средствах полно и других ингредиентов, чья роль для потребителя не столь очевидна.

Это неактивные вещества, которые нужны, чтобы придать конечной продукции нужную консистенцию, цвет, аромат и продлить его сроки годности. К ним относятся:

Вода;

Эмульгаторы;

Консерванты;

Загустители;

Смягчающие средства;

Поверхностно-активные вещества;

Красители;

Ароматизаторы;

Стабилизаторы рН.

У каждого из этих компонентов есть своя роль, которую сложно переоценить, объяснил Пётр Бобровский.

Например, ПАВ, поверхностно-активные вещества. Это большая группа веществ, которые выполняют массу функций. Самый простой пример — это туалетное мыло: именно ПАВы в процессе его использования становятся пеной и удаляют загрязнения, переводя их в водный раствор.

Эмульгаторы, в том числе поверхностно-активные вещества (например, лаурилсульфат натрия) помогают ингредиентам смешиваться и создавать эмульсии.

Консерванты (например, парабены, феноксиэтанол, а также натуральные спирт, экстракт розмарина, прополис) позволяют использовать косметику в течение длительного времени, а не 1–2 дней после вскрытия. Без консервантов невозможно представить производство самых разных товаров, в том числе косметики.

Как понять, что ингредиенты безопасны

Все ингредиенты, используемые в косметике, должны быть безопасными. Для этого есть обязательные требования.

«В нашей стране изготовитель или поставщик должен получить необходимые разрешительные документы, прежде чем продавать свои товары. До получения этих документов обязательно проводятся испытания продукции, чтобы подтвердить ее безопасность и оценить потребительские свойства», —

Следует различать безопасность и эффективность.

И безопасность, и эффективность (потребительские свойства) зависит как от состава продукта, так и от правильного применения. Например, если указано, что пену для умывания нужно нанести и смыть, то не надо оставлять ее на лице — способ применения и меры предосторожности пишут не для «формальностей», а как раз для эффективности использования.

Однако в законодательстве есть обязательные требования: продукция должна соответствовать заявленным производителем потребительским свойствам продукции, указал эксперт. Например, если изготовитель обещает, что шампунь поможет отрастить волосы на 30 см, он должен располагать доказательствами такого эффекта.

Основным документом, регулирующим требования к косметике на полках российских магазинов, считается Технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Он чётко определяет признаки безопасности ингредиентов, в том числе консервантов и ПАВ.

«Более того, перечень ингредиентов, разрешённых для использования в косметике, регулярно обновляется на основе подтверждённых научных данных. Процедура такой актуализации установлена в законодательстве. Роспотребнадзор проверяет соответствие косметики обязательным требованиям, в том числе оценивает состав продукции. Без такой оценки изготовитель или поставщик не сможет получить необходимые разрешительные документы», —

Обычный потребитель не может самостоятельно оценить безопасность той или иной продукции, подчеркнул эксперт. Поэтому следует ориентироваться на продукцию изготовителей, которые известны покупателю, либо выбирать те магазины, репутация которых не вызывает сомнений.

Но внимательно читать этикетку всё-таки небесполезно. Тут на помощь готов прийти интернет.

В сети достаточно словарей косметических компонентов, а также специальных мобильных приложений, позволяющих определить то или иное вещество. Главное, не увлекаться и внимательно смотреть на источник информации: насколько он надёжен.

«Значительное количество заблуждений связано с периодически возникающим в СМИ ажиотажем, когда зрителям или читателям сообщают, что какое-то вещество кем-то теперь считается опасным. Но нужно учитывать, что рынок ингредиентов, как и любой другой, подвержен недобросовестной конкуренции. Некоторые изготовители пытаются создать конкурентам негативный имидж. Свой вклад вносят и некомпетентные блогеры, которые часто имеют весьма поверхностные знания в области химии, но сознательно преувеличивают возможные побочные эффекты или публикуют непроверенную информацию, чтобы привлечь внимание аудитории. Потребителю следует при покупке ориентироваться на достоверные источники информации, репутацию изготовителя и магазина и учитывать свои индивидуальные реакции на те или иные ингредиенты», —

Как таковых стабилизаторов или ароматизаторов в составе бояться не стоит. Опасными могут быть конкретные синтетические или органические соединения в определённой концентрации. Тут как никогда верно утверждение: «Всё яд и всё лекарство, вопрос лишь в дозе».

Например, безопасный в большинстве случаев ретинол, используемый для отшелушивания кожи и здорового цвета лица, нередко вызывает индивидуальную реакцию в начале использования: раздражение и покраснение.

«То, что безопасно для большинства людей, может быть опасно для аллергиков и людей с индивидуальной непереносимостью. В таком случае нужно искать в составе опасные именно для вас ингредиенты и проводить аллерготесты перед использованием. После покупки любое средство желательно сперва нанести на маленький участок кожи, например в районе запястья или локтя, и только в случае отсутствия нежелательных эффектов переходить к использованию».

Но есть и вещества, использование которых в косметике не просто нежелательно, но и запрещено. Это прежде всего, аллергены, ингредиенты, потенциально опасные для эндокринной системы, и потенциальные канцерогены.

Конечно, мышьяк и свинец, как в косметике XIX века, сейчас в магазинной продукции вряд ли отыщутся (уж точно не на этикетке). Косметологи рекомендуют воздержаться как минимум от таких ингредиентов, как:

Триклозан: антибактериальный ингредиент, который также уничтожает и полезные бактерии, нарушает микрофлору человека;

Толуол: мощный растворитель, токсичный для нервной и эндокринной системы;

1,4-диоксан: растворитель, отвечающий за консистенцию косметики, относится к канцерогенным веществам и может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей.

Внимательное изучение этикетки может существенно замедлить ваш процесс покупок, но в результате окупится вдвойне. Так вы сможете разглядеть за красивой рекламой настоящий продукт и подобрать ту косметику, которая будет безопасной и соответствовать потребностям именно вашей кожи, не усугубляя её проблемы.