Восемь трендовых румян этой осени

Времена года могут влиять на многие косметические решения — например, на то, к каким румянам мы вдруг обнаруживаем в себе склонность. Летом повсюду можно встретить яркие и живые оттенки, такие как горячий розовый или персиковый. Но с приходом осени на первый план выходят насыщенные и теплые тона, такие как тыквенный и ягодный. Однако в осенний разговор о румянах в этом году громко и властно вступают несколько новых, неожиданных оттенков.

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Настоящий сиреневый

Расположенный между фиолетовым и розовым на цветовом круге, сиреневый — отличный переходный цвет, когда теплые летние дни остаются позади.

«Голубовато-лиловый оттенок румян тонко и точно вылепливает скулу и прекрасно смотрится как в одиночку, так и в сочетании с монохроматическим глэмом», — объясняет визажист Любовь Брусницына.

Нанесите точечку жидких румян на яблочки щек, чтобы получить сиреневый оттенок. Для более пигментированного тона добавьте больше румян и смешайте их пушистой кистью, пока не добьетесь желаемой интенсивности.

Насыщенный ягодный

Ягодные оттенки (например, клюква или ежевика) — отличный выбор для осени. Румяна в ягодных тонах также удивительно универсальны, так что вам не придется искать дополняющие их цвета губ и теней для век.

Для создания свежего образа нанесите небольшое количество румян на яблочки щек с помощью кисти для румян, а затем широкими движениями распределите их по скулам. Чтобы щеки получились более кукольными, нанесите румяна в центр щеки и проведите кистью для румян круговыми движениями.

Фиолетовый цвет

Фиолетовый цвет румян — не самый очевидный, который придет вам в голову осенью, но этот оттенок просто необходимо попробовать.

«Сочетайте его с ягодными губами и дымчато-серыми тенями для век, чтобы создать осенний глэм-образ. Если вы предпочитаете более минималистичный подход, нанесите небольшое количество румян на яблочки щек, а остальной образ сделайте более скромным (блеск для губ и тушь для ресниц)», — предлагает визажист.

Пряный пикантный

Подарите себе яркие, дерзкие и смелые щеки этой осенью с помощью горячих, пряных оранжевых румян picante. Этот цвет не такой приглушенный, как традиционные тыквенные оттенки, и привносит в сезон что-то свежее. Румяна с оранжевым подтоном выглядят потрясающе на всех цветотипах, поэтому это идеальный выбор для всех.

Для лучшей растушевки разогрейте кремовые румяна пальцами и легкими движениями нанесите их на щеки до полного смешивания. Для большего эффекта нанесите кремовые румяна на пудру аналогичного оттенка.

Жженая корица

Румяна, напоминающие жженую корицу, говорят об осени. Они не слишком коричневые, не красные и не оранжевые — они в самый раз. Этот оттенок хорошо сочетается с другими земляными тонами, поэтому поиграйте с цветами и посмотрите, что вам больше подходит. Советуем поэкспериментировать с темно-коричневой помадой или дымчатыми тенями для век.

Тыквенный пряный

Тыква — один из универсальных символов осени, поэтому включить этот оттенок в свой макияж просто необходимо. При этом вовсе не обязательно выбирать ярко-оранжевый оттенок. Сейчас на рынке представлено множество великолепных, глубоких тыквенных румян. Нанесите кремовые тыквенно-оранжевые румяна на щеки и виски — это придаст вашему макияжу теплоту и объем.

Коричневый цвет красного дерева

Обладательницам более глубокого тона кожи (или тем, кто до сих пор умудрился сохранить оттенок загара из отпуска) в этом сезоне стоит обратить внимание на румяна цвета красного дерева. Они подчеркнут естественный цвет ваших щек и скул и придадут естественное сияние вашему образу.

Электрический красный

Обещаем, это не так страшно, как кажется. Нанесите их в паре с яркой оранжево-красной помадой, чтобы сделать эффектное заявление, или используйте блеск, чтобы все внимание было приковано к щекам. Нанесли слишком много цвета? Не беда. Вы можете сбить тон румян, слегка постучав кистью для тонального крема по румянам, чтобы немного приглушить их и сделать более естественными.