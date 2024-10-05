Что носят в странах БРИКС: Неделя моды стартовала в Москве

В Москве стартовала неделя моды. На ней собрались лучшие дизайнеры и представители брендов, которые создают авторскую одежду и аксессуары. Основным подиумом стал Центральный выставочный зал «Манеж». Там побывал корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

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Самая интересная площадка Манежа сейчас – закулисье. Здесь визажисты, стилисты и парикмахеры создают образы, придуманные дизайнерами.

«Выбеленная кожа, черные смоки, голубые каялы. Что хочет донести дизайнер. мы не знаем, просто выполняем по референсу материал», – рассказала стилист Алина Шаяхметова.

Неделя моды хоть и называется московской, но на самом деле она всероссийская. В столицу приехали дизайнеры из 36 регионов. Вместе с ними свои коллекции покажут и зарубежные дизайнеры из стран БРИКС, а еще из Коста-Рики, Индонезии.

«Очень здорово, что у нас начали развивать индустрию моды. По сравнению с прошлым годом существенно больше новых образов, больше показов, как будто что-то разноплановое, сейчас это обширнее. Это здорово», – отметила эксперт моды Варвара Силина.

Всего за шесть дней пройдут 83 показа. Но профессионалы приехали не только ради них. Впереди общение с коллегами по самым важным вопроса – что сегодня носить и как использовать нейросети.

Каждый показ длится 20 минут. За это время каждый дизайнер успевают показать свою новую коллекцию. Например, сейчас на подиуме представлены бренды кутюрье из Индонезии.

На неделе Московской моды фэшн-эксперты расскажут, как лучше обновить гардероб. В тренде сейчас элегантность.

«Мы возвращаемся к каблукам, очень женственным вещам. Цвета такие как бургундий, серый и красный в моде, приглушенный зеленый. Если летом ярко-розовые, лайм, то сейчас меняется время года, и цвета одежды тоже меняются», – пояснила куратор Московской недели моды Анна Рыкова.

Помимо показов, пройдут лекции ведущих специалистов индустрии и фестиваль короткометражек.