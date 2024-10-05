Жизнь после подиума: что стало с победительницами конкурса «Мисс Россия»

В России с 16 сентября проходит ежегодный национальный конкурс красоты «Мисс Россия 2024». В этом году в нем принимают участие пятьдесят девушек со всей страны. 5 октября объявят имя победительницы на торжественной церемонии финала конкурса. URA.RU в преддверие этого рассказывает, как сложилась жизнь остальных победительниц конкурса, а также раскрывает подробности самого конкурса.

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Уникальный шанс для девушек

Национальный конкурс «Мисс Россия» — крупнейший проект страны в области красоты. Он был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Основная миссия конкурса заключается в поиске и поддержке талантливых девушек, способных не только украсить звание «Мисс Россия», но и достойно представить страну на международной арене — конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Само мероприятие больше воспринимается организаторами как праздник, тем не менее, немаловажным является тот факт, что конкурс — это своего рода площадка для пропаганды здорового образа жизни и семейных ценностей.

Как стать «Мисс Россия 2024»

В рамках конкурса «Мисс Россия» проводятся отборочные этапы по всей стране. В кастингах принимают участие более 75 000 девушек. Для того чтобы принять участие в конкурсе, участница должна соответствовать ряду критериев.

Необходимо иметь рост не менее 173 см, быть в возрасте от 18 до 23 лет и иметь гражданство РФ. К участию допускаются только те, кто не имеет вредных привычек, татуировок, а фото и видео эротического содержания в соцсетях. Кроме того, участницы должны быть не замужем, не иметь детей и не находиться под уголовной ответственностью.

Прошлые победительницы конкурса

София Никитчук, уроженка Екатеринбурга, после триумфа на конкурсе «Мисс Россия» в 2015 году заняла почетное второе место на международном конкурсе «Мисс мира» в Китае.

После успешного выступления на сцене красоты, София не остановилась на достигнутом и начала активно развивать свои таланты в различных сферах. Она основала линию одежды, попробовала себя в тревел-блогинге и даже погрузилась в мир политики.

В конце 2018 года она стала помощницей депутата Госдумы Сергея Кривоносова. Тем не менее уже в начале следующего года политик отозвал свое удостоверение.

На данный момент София сосредоточена на развитии своего бизнеса в индустрии красоты, хотя и прекратила деятельность своего бренда одежды в 2024 году.

Известно также, что она встречалась с футболистом Федором Смоловым. В 2019 году подписала договор с издательством «Эксмо» на выпуск книги.

Из модели в психологи

Яна Добровольская, уроженка Тюмени сегодня известна как успешный психолог и бывшая обладательница титула «Мисс Россия 2016». В своем профессиональном пути Яна сочетает знания в области психологии с жизненным опытом, полученным в результате участия в престижном конкурсе красоты.

В конце 2022 года Яна и ее супруг, бизнесмен Илья Пискулин, стали родителями первенца. Пара начала отношения в 2019 году и обручилась в Центральном парке Нью-Йорка. С юных лет Яна увлекалась спортивно-бальными танцами, достигнув высоких результатов и став чемпионкой Европы. Она также выступала на открытии Зимних Олимпийских игр в Сочи.

В свое время она окончила Тюменский государственный колледж искусств с красным дипломом по хореографии. Затем она окончила психологический факультет Московского института психоанализа.

Топ-10 мисс мира

Полина Попова из Екатеринбурга начала свою модельную карьеру в возрасте 15 лет. Вне работы она увлекается теннисом, кулинарией и путешествиями, а также ценит литературную классику, в частности роман «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл.

Попова изучала китайский язык с намерением продолжить образование. Тем не менее после победы в «Мисс Россия» ее планы изменились.

На международном уровне Полина продемонстрировала свою красоту и талант, войдя в топ-10 на конкурсе «Мисс мира — 2017» в Санья, Китай. Несмотря на то что она не попала в финальную пятерку, Полина не утратила своих амбиций и в интервью выразила желание поступить на факультет журналистики в одном из московских вузов.

После завоевания титула «Мисс Россия 2017» Полина стала менее активна в социальных сетях и редко делится личными новостями. Однако известно, что она вышла замуж и стала матерью.

Модель с золотой медалью

Победительница конкурса «Мисс Россия 2017» Юлия Полячихина ведет активный и насыщенный образ жизни, регулярно путешествуя по миру и делясь впечатлениями с подписчиками в социальных сетях. После победы в конкурсе красоты она вступила в отношения с Рустамом Тарико, известным бизнесменом и основателем холдинга «Русский стандарт», и стала матерью двоих детей — сына Лео и дочери Розы.

Юлия родом из Чебоксаров. Она выросла в семье предпринимателя Сергея Полячихина. Девушка успешно совмещала учебу с занятиями спортом, получив золотую медаль при окончании школы и выступая за сборную Чувашии по фитнес-аэробике.

Далее Юлия поступила в Чувашский государственный университет на факультет русской и чувашской филологии и журналистики. С 2015 года работает моделью, участвуя в показах мод во Франции и Японии, и заняла высокие места на международных конкурсах «Мисс Глобал» и «Мисс Аполлон». В 2018 году она завоевала титул «Мисс Россия», получив ценные призы и представив страну на «Мисс Вселенная» в Таиланде.

Девушка искусства

Алина Санько, родившаяся 1 января 1999 года в Азове, с детства проявляла интерес к искусству и архитектуре, а также успешно участвовала в олимпиадах по искусству. После школы она переехала в Москву, где продолжила образование в сфере дизайна среды, завершив бакалавриат с красным дипломом в Государственном университете по землеустройству и поступила на магистратуру МГУ на факультет телевидения.

В модельной карьере Алины важным этапом стало участие в конкурсе «Мисс Россия 2019», где она стала первой участницей из города Азов. Девушка заслуженно получила корону, а также денежный приз и право представлять

Россию на мировых конкурсах красоты. Однако она не смогла участвовать в «Мисс Вселенная 2019» из-за пересечения дат,

Санько произвела впечатление на «Мисс мира 2019» в Лондоне, войдя в топ-12 участниц. Сегодня Алина продолжает развиваться в искусстве, занимаясь живописью. После победы в конкурсе она столкнулась с критикой в свой адрес, но отвечает на нее спокойно и с пожеланиями добра критикам.

Встречалась с американцем

Анна Линникова из Оренбурга начала свою карьеру модели в 16 лет, работая в разных странах Азии. Позже она перебралась в Санкт-Петербург, где поступила в университет на факультет связей с общественностью. На момент победы в конкурсе «Мисс Россия 2022» Анна училась на втором курсе вуза.

В январе 2023 года Анна представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная 2022», хотя и не достигла финала топ-16.

Известно, что Анна Линникова встречалась с продюсером и моделью Артемием Журавлевым, а также с американским блогером Джексоном Хинклом. Девушка также активно занимается благотворительностью, помогая бездомным животным.

Сосредоточена на личностном росте

Маргарита Голубева, родившаяся в Санкт-Петербурге, с детства увлекалась музыкой и искусством. Ее путь в модельный бизнес начался неожиданно, когда в 15 лет она по ошибке попала на кастинг модельного агентства вместо пробы для рекламы. С тех пор она подписала контракт и начала свою карьеру в моделинге.

До того как стать «Мисс Россия», Голубева училась на пятом курсе Российской таможенной академии и на втором курсе Московского государственного института культуры, где занималась эстрадно-джазовым пением. Участие в шоу «Голос» вдохновило ее на продолжение музыкального образования. В 2021 году она начала театральную карьеру и была выбрана представителем России на «Мисс Европа 2023», где заняла второе место.

Голубева прошла долгий путь, прежде чем завоевать титул «Мисс Россия 2023». Голубева вышла в десятку лучших и победила. Однако на «Мисс Вселенная 2023» она не смогла пройти в топ-20.

Маргарита успешно адаптировалась к своему. В интервью она упомянула, что не стремится к романтическим отношениям, а сосредоточена на личностном росте и достижении целей.