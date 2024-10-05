Стилист назвал главные тренды с Недели моды в Париже

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить зажимы на одежде в новом сезоне. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Модная Заметка. Ловите интересные стилистические / дизайнерские фишки из последних показов, которые можно взять на заметку: использование брошей в качестве зажимов (особенно хороши лягушки у Bottega Veneta и прищепки у Coperni); ремень вокруг бицепса (как это сделали MIU MIU и Coperni); ассиметричный низ — ходить теперь можно в одной штанине или в одном чулке (как на показах Bottega Veneta и Coperni)», — написал Рогов.

В августе телеведущий заявил, что прозрачные вещи будут актуальны осенью. Стилист рекомендовал сочетать просвечивающие платья и юбки с плотными цветными колготками или носить их поверх джинсов и брюк. К прозрачным вещам, по словам ведущего «Модного приговора», можно добавить верхнюю одежду: кожаную куртку, жакет или пальто.

Недавно Александр Рогов показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.