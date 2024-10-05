Проще, чем кажется: как выбрать качественную косметику

Согласно исследованию Национального союза защиты прав потребителей, опасные для здоровья вещества содержатся в 65 процентах косметической продукции, которая продается в России. «Вечерняя Москва» узнала, что это за компоненты и в каких средствах их можно обнаружить.

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С введением санкций косметический рынок в России значительно изменился. Во-первых, часть товаров начали привозить в рамках параллельного импорта — то есть не с разрешения правообладателя, а через посредников. Во-вторых, на рынок вышли новые бренды — причем и отечественные, и производители из дружественных стран — Белоруссии, Турции, Узбекистана, Казахстана. Но вот незадача — с новыми возможностями пришли и проблемы.

В рамках мониторинга выяснилось, что многие косметические средства на прилавках — потенциально опасны для здоровья. Как минимум потому, что иностранные производители не всегда раскрывают состав косметики, не дают информации на русском языке. А в составе может быть, например, формальдегид. Его иногда используют в качестве консерванта при изготовлении косметики. К слову, газ токсичен. Он раздражает кожу, вызывает конъюнктивит, а при попадании в органы дыхания — острый бронхит и даже отек легких.

В обычной туши для ресниц порой можно обнаружить никель, который обладает мощным канцерогенным эффектом. Пары и пыль никеля токсичны и могут вызывать поражения кожи, легких и носоглотки.

Не верьте приставке «эко». В таких средствах порой бывает столько ароматизаторов и химикатов, что кожа может воспалиться.

Но не все так безнадежно — подобрать косметику без вреда для здоровья очень даже реально.

При покупке средства эксперты советуют проверять его состав на специальных сайтах — например, состав онлайн, ECOgolik.ru, cosmobase.ru, skinsignal.ru. Представители сферы красоты не рекомендуют переплачивать за разрекламированное средство, особенно если не уверены в его составе. Но еще хуже гнаться за самыми низкими ценами. Помните, что качественная тушь сейчас не может стоить дешевле 200 рублей без акций, а за крем для лица лучше платить не менее 500 рублей.

Прямая речь

Мардан Латифов, врач-терапевт: