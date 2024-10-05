Валиева о Московской неделе моды: «Наконец-то я дождалась. Каждый год это событие становится только масштабнее»
Камила Валиева рассказала о посещении Московской недели моды.
«Ух, друзья, наконец-то я дождалась Московской недели моды.Каждый год это событие становится только масштабнее и собирает под одной крышей дизайнеров не только со всей России, но и всего мира – почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров, в том числе из Бразилии, Индии, Китая, Коста-Рики и Объединенных Арабских Эмиратов. Мне кажется, что это очень круто развивает локальные бренды и открывает новые российские имена в мире моды.Ну и, конечно, я собираюсь посетить лекторий, уж очень много интересных спикеров заявлено! А вы следите за новостями из мира моды?» – написала Валиева.
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Валиева о Московской неделе моды: «Наконец-то я дождалась. Каждый год это событие становится только масштабнее»