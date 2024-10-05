Жена миллиардера прогулялась с сумкой за десятки тысяч рублей

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова прогулялась по улицам Парижа с аксессуаром за десятки тысяч рублей. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На размещенных кадрах 38-летняя манекенщица предстала в черном кожаном бомбере и юбке до колена с кружевной белой оборкой. Также она примерила остроносые туфли на невысоком каблуке и взяла с собой белую сумку итальянского бренда Prada. Стоимость данного изделия на официальном сайте марки составляет 2,6 тысячи евро (примерно 273 тысячи рублей).

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В сентябре Елена Перминова пришла в нижнем белье на показ зарубежного бренда GCDS в рамках Недели моды в Милане.