Наоми Уоттс появилась на красной дорожке в смелом наряде и с сыном

Наоми Уоттс появилась на премьере своего нового фильма «Друг» в Нью-Йорке не одна! Компанию ей составил 17-летний сын Александр Шрайбер, который довольно редко мелькает на красной дорожке. Они появились вместе всего через несколько дней после того, как 57-летний Лев Шрайбер был замечен на редкой прогулке с их вторым ребёнком, Каем, в «Большом Яблоке».

Сияющая мама блистала в чёрном платье от Schiaparelli без бретелек, с корсетным верхом и кожаной юбкой-миди, которая развевалась на бедрах. Она дополнила образ чёрными туфлями на шпильках и серьгами, а своё светлое каре уложила по прямому пробору.

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Александр же стал совсем взрослым и заметно возвышался над своей знаменитой мамой на снимках, которые они сделали вместе на красной дорожке. Он дополнил тотал-блэк образ Уоттс, надев футболку, блейзер, брюки и начищенные ботинки, разбавив наряд часами и золотым ожерельем. Известно, что юноша хочет пойти по стопам родителей и будет поступать в колледж на актёрский факультет.

На премьеру пара пришла без 15-летней Каи и нынешнего мужа Уоттс — Билли Крудапа. Уоттс и актёр Лев Шрайбер воспитывают вместе двоих детей после их 11-летнего романа. Они объявили о своём расставании в 2016 году.