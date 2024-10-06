Три стильных платья, без которых осень пройдет зря

Осень в самом разгаре, но еще совсем не поздно пополнить свой гардероб актуальными платьями, на которые вы, вероятно, могли не обращать внимание во время шопинга. Стилист Алиса Оганесян подобрала топовые модели платьев осени 2024, которые ждут своего часа, чтобы оказаться в вашем шкафу.

Плотный трикотаж

Прошлой весной мы сходили с ума по черным платьям почти в пол. Тенденция слегка изменилась — крой остался тот же, а вот цвета стилист рекомендует подбирать уже другие. Алиса:

«Черный, конечно, все еще имеет право остаться в вашем гардеробе, но в тренде в этом сезоне светлые модели — в оттенках milk, cream и beige. Насыщенные белые платья оставьте на вешалке в магазине, они слишком контрастные».

Помимо светлых платьев по фигуре эксперт советует присмотреться к платьям натуральных оттенков, например, оливковому, коричневому или серому.

Короткие платья с длинным рукавом

Для вечерних или неофициальных выходов стоит присмотреть актуальное короткое платье с длинным рукавом. Идеально, если такое платье будет трикотажным. Слишком обтягивающие модели все же требуют очень хорошей фигуры, а вот платья с расклешенной юбкой подходят практически всем. Такое теплое платье можно миксовать с кожаными сапогами и пальто или же классическим шерстяным пальто и любым головным убором.

Шелковые платья

Пусть за окном уже не ожидается тепла, шелковые платья не покинут наш гардероб как минимум до начала декабря. Если летом мы выбирали актуальные комбинации, то осенью можно приобрести более закрытый вариант шелкового платья. Стилист советует не стремиться к поиску обтягивающих моделей. Ваш наряд должнен быть слегка свободным, ведь материал и так подчеркнет формы благодаря своей мягкости.