Герцогиню Меган Маркл раскритиковали за платье с глубоким декольте

Герцогиню Меган Маркл раскритиковали за откровенное платье на гала-вечере детской больницы в Лос-Анджелесе. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Меган Маркл вышла в свет в красном макси-платье Carolina Herrera с глубоким декольте и разрезом. Герцогиня Сассекская дополнила его босоножками на каблуках в тон, золотым браслетом и несколькими кольцами. Журналисты Daily Mail отметили, что в этом наряде жена принца Гарри уже позировала на гала-вечере в честь Дня ветеранов в Нью-Йорке в 2021 году.

На этот раз визажисты сделали жене принца Гарри макияж в естественном стиле, а стилисты уложили волосы в локоны.

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Читатели Daily Mail не оценили образ герцогини Сассекской.

«Я ожидал более скромного платья для благотворительного мероприятия. Это не мероприятие в ночном клубе», «Красное платье и босоножки на каблуках больше подходят для торжественного вечера. Совершенно не подходят для встречи с детьми», «Такое ощущение, что она вообще не осознает, что одежда может хорошо сидеть и подчеркивать фигуру», «Слишком откровенно для такого мероприятия», — писали в комментариях.

Недавно сообщалось, что Меган Маркл вышла на публику в образе за 3 миллиона рублей. Она предпочла бежевое мини-платье без рукавов, стоимость которого составляет £1050 (около 129 тысяч рублей). А также сумку Caroline Herrera за £725 (около 89 тысяч рублей) и туфли Aquazzura за £620 (около 76 тысяч рублей). В качестве аксессуаров жена принца Гарри выбрала солнцезащитные очки Ray-Ban за £92 (около 11 тысяч рублей) и ювелирные украшения общей стоимостью более 2,5 миллионов рублей.

Ранее Кейт Миддлтон впервые за долгое время вышла на публику.