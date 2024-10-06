Звезду реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян высмеяли за образ с большой пушистой сумкой. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Ким Кардашьян засняли папарацци, когда она направлялась на баскетбольный матч своего сына Сейнта. Модель вышла на публику в белой майке с надписью из страз, серых широких брюках и черных солнцезащитных очках. Звезда реалити-шоу дополнила образ большой пушистой сумкой.

Интернет-пользователи не оценили образ бизнесвумен.

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«Даже на мероприятиях для своих детей она должна быть в центре внимания», «У нее действительно нет вкуса. Единственное, когда она выглядела хоть более-менее хорошо, когда ее одевал Канье», «Отвратительная сумка», «Выглядит нелепо», — писали читатели Daily Mail в комментариях.

На днях Ким Кардашьян стала героиней нового выпуска издания Financial Times. Она предстала на обложке в образе своего бренда нижнего белья и домашней одежды Skims. Звезда реалити-шоу была запечатлена в прозрачном сером макси-платье, под которое надела черный комплект белья. Модель добавила к наряду белые туфли на каблуках. Визажисты сделали бизнесвумен макияж в нюдовых тонах.

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