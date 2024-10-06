Ева Лонгория вышла на публику в сияющем полупрозрачном платье

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория вышла на публику в полупрозрачном платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

49-летняя Ева Лонгория позировала на красной дорожке мероприятия Global Gift Gala, которое состоялось 5 октября в Париже. Актриса выбрала для выхода в свет полупрозрачное облегающее макси-платье, украшенное пайетками. Артистка также надела серебристые босоножки на каблуках, колье, браслет и несколько колец. Знаменитость распустила волосы. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, золотистыми тенями и пыльно-розовыми губами.

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На мероприятии Еву Лонгорию сопровождал ее шестилетний сын Сантьяго, которого она воспитывает вместе с мужем Хосе Бастоном.

В сентябре актриса стала гостьей гала-вечера amfAR, который прошел в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля. Она показала ягодицы, надев черное макси-платье, которое состояло из боди в пайетках и прозрачной юбки. Звезда «Отчаянных домохозяек» дополнила образ бриллиантовыми серьгами, босоножками на каблуках и множеством колец.