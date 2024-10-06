Эмма Стоун пришла на показ фильма в полупрозрачной юбке

Американская актриса Эмма Стоун в откровенном виде пришла на показ фильма «Настоящая боль», который состоялся в рамках кинофестиваля в Нью-Йорке. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

35-летняя знаменитость предстала на красной дорожке в полосатом наряде, состоящем из пончо с завязками на локтях и юбки длины макси. На размещенных кадрах видно, что сквозь полупрозрачную ткань костюма просвечивает боди черного цвета.

Кроме того, можно заметить, что звезда «Бедных-несчастных» надела открытые туфли, а в качестве украшений выбрала длинное золотое колье. Вдобавок визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы пыльно-розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в аккуратную волнистую прическу.

В ноябре прошлого года Эмма Стоун снялась в откровенном образе для журнала W Magazine. Тогда актриса позировала перед камерой в одних колготках, прикрыв руками обнаженную грудь.