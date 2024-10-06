Как безболезненно снять медицинские сережки

Специалисты рассказали, как правильно снять сережки, установленные при проколе ушей, сообщает издание The Day.

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На сегодняшний день самым безопасным способом прокалывания мочек является использование специального медицинского пистолета.

В него вставляются сережки-иглы, и их следует носить в течение четырех-шести недель после процедуры. Если прокол ушей был произведен правильно и канал сформировался, то снять серьги не составит труда.

Для этого потребуется взять спиртовой раствор или перекись водорода, а также марлю. Перед тем, как снимать сережки, обязательно помойте руки с мылом, чтобы не занести инфекцию.

При первом снятии застежки открываются с некоторым усилием, поэтому, если у вас не получилось сделать это самостоятельно, лучше обратиться к специалисту.

Если сережки удалось снять самому, смочите марлю подготовленным раствором и обработайте проколы в мочках. Надеть новые сережки лучше через два часа после этого, предварительно протерев их перекисью или тем же спиртовым раствором.

Диаметр новых сережек должен быть такой же или меньше, чем у медицинского украшения.

В том случае, если прокол воспалился или вы заметили гной, обязательно запишитесь на прием к врачу.