Как безболезненно снять медицинские сережки
Специалисты рассказали, как правильно снять сережки, установленные при проколе ушей, сообщает издание The Day.
На сегодняшний день самым безопасным способом прокалывания мочек является использование специального медицинского пистолета.
В него вставляются сережки-иглы, и их следует носить в течение четырех-шести недель после процедуры. Если прокол ушей был произведен правильно и канал сформировался, то снять серьги не составит труда.
Для этого потребуется взять спиртовой раствор или перекись водорода, а также марлю. Перед тем, как снимать сережки, обязательно помойте руки с мылом, чтобы не занести инфекцию.
При первом снятии застежки открываются с некоторым усилием, поэтому, если у вас не получилось сделать это самостоятельно, лучше обратиться к специалисту.
Если сережки удалось снять самому, смочите марлю подготовленным раствором и обработайте проколы в мочках. Надеть новые сережки лучше через два часа после этого, предварительно протерев их перекисью или тем же спиртовым раствором.
Диаметр новых сережек должен быть такой же или меньше, чем у медицинского украшения.
В том случае, если прокол воспалился или вы заметили гной, обязательно запишитесь на прием к врачу.