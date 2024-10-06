Чем удивляет гостей ЦВЗ «Манеж» Неделя моды

В ЦВЗ "Манеж" в самом разгаре Неделя моды. Сотни гостей, сотни участников. Кто-то заглядывает на показы, а кто-то в поисках обновок отправляется на маркет, где участвуют лучшие российские дизайнеры.

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Открывал Московскую неделю моды российский бренд Loom by Rodina. Марка представила коллекцию, посвященную России и ее ценностям. В коллекции три направления: хлопковые и льняные с актуальными сезону SS25 принтами и цветами Pantone; вискозно-шелковая группа и нарядная линия с вечерними и коктейльными платьями с декором из кружева и бисера.

Бренд RAEGITAZORO из солнечной Индонезии привез в осеннюю Москву краски - и не простые, а неоновые. Подобные ультраяркие гаммы считаются визитной карточкой марки, но основа новой коллекции - обращение к устойчивому производству. Вся линейка была собрана из остатков всевозможных тканей, которые не пригодились при создании одежды.

Tshegofatso By Design - самобытный бренд родом из ЮАР, который воспевает культуру и красоту Африки, и новая линейка не стала исключением. Авангард в сочетании с гранжем создали удачный тандем - гости показа увидели модель в юбке, напоминающую набедренную повязку, клоуна, руки которого были связаны веревкой. В то же время коллекцию уравновесили более универсальные образы: костюмы в пижамном стиле, изделия свободного кроя с полосатым принтом, юбки-карго и брюки с идентичными накладными карманами.

Лейтмотивом коллекции индийского бренда NITIN BAL CHAHUAN presented by Fashion Design Council of India выступили разнообразные графичные края, множество фактур и обилие складок.

Настоящий сюрприз - коллекция, посвященная Валентине Терешковой. Деним, кожа, акцентные вставки - вот такова коллекция, посвященная первой женщине в космосе.

Металлизированные вставки добавляли космического мерцания, а джинса словно усмиряла ослепительный блеск. Подчеркнутый силуэт, изящные линии - и все эти детали из грубоватого материала. Джинсы здесь созданы из регенеративного хлопка, изготовление кожи также экологично. Как почти не влиять на природу при изготовлении вещей, знает бразильский бренд MAISON REVOLTA.

Философия китайского бренда KenSun заключена в удачном сочетании традиционного классического стиля с современным инновационным. Платья и жакеты с баской, флористический принт, аппликации в виде распустившихся бутонов, кружевные вставки и нежный вырез в форме капли, галстук из камней и даже диадемы в волосах контрастируют со сдержанными черно-белыми сочетаниями, графитовым, нежно-розовым и зеленым цветами.

Неделя моды продлится по 9 октября. Так что еще есть время вдохновиться на новый гардероб.

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