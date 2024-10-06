Виктория Бекхэм снялась в боди с глубоким декольте на песке

Дизайнер Виктория Бекхэм продемонстрировала фигуру в откровенном боди. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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50-летняя Виктория Бекхэм предстала перед камерой в черном трикотажном боди с глубоким декольте. При этом дизайнер не стала надевать брюки. Звезда добавила к образу черные босоножки на каблуках с золотой фурнитурой. Визажисты сделали Виктории Бекхэм макияж с черными тенями и нюдовыми губами, а стилисты по волосам — объемную укладку. Знаменитость сидела на песке в фотостудии.

На днях папарацци подловили Викторию Бекхэм, когда она с мужем Дэвидом, сыном Крузом и дочерью Харпер направлялась в ресторан Dorian в лондонском районе Ноттинг-Хилл. К ним присоединился старший сын Бруклин с женой Николой. Для выхода на публику Виктория выбрала черный укороченный кардиган, легинсы, ботильоны с острым мысом, сумку на плечо и солнцезащитные очки. Бекхэм также надела золотые серьги, цепочку и кольцо. Она уложила волосы в локоны и накрасила губы блеском. Интернет-пользователи раскритиковали образ звезды.

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм с женой Викторией решили купить дом за $78,5 миллиона.