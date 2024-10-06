Как избавиться от жирного блеска на лице

Эксперт рассказал о способах борьбы с жирном блеском на лице, сообщает издание Marie Claire.

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Почему кожа становится жирной

Эта проблема известна многим, основной причиной является чрезмерная выработка кожного сала.

Оно начинает вырабатываться в большом количестве по следующим причинам:

Гормональные изменения

Неправильное питание

Генетическая предрасположенность

Неправильный уход за кожей

Какую косметику выбирать

Хитозан

Специалисты советуют обратить внимание на средства, которые содержат хитозан. Это вещество, получаемое из хитина, который извлекается из панцирей ракообразных.

Хитозан имеет абсорбирующий эффект, то есть он помогает в очищении кожи, эффективно связывая жиры и токсины. Кроме того, хитозан подавляет рост бактерий, поэтому высыпаний и акне становится меньше.

Ламинария

Эти водоросли способствуют снижению выработки кожного сала благодаря йоду и другим минералам. Ламинария обладает противовоспалительными свойствами и помогает успокоить раздраженную кожу и снизить покраснения.

Цинк

Косметика с оксидом цинка оказывает подсушивающее действие, матирует кожу и нормализует работу сальных желез.

Кроме того, цинк улучшает барьерные функции кожи, защищая ее от проникновения различных инфекций.

Ниацинамид

Ниацинамид – форма витамина В3, которую часто называют также ниацином или никотиновой кислотой. Это еще один компонент, который борется с воспалениями, дарит коже здоровое сияние и матирует ее.

Кроме того, он способен осветлить пигментные пятна, выровнять тон кожи и разгладить мелкие морщины.