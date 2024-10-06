Свадьба без жениха: необычный тренд стал популярным в Японии

Молодые японки все чаще предпочитают праздновать свадьбу в одиночестве, сообщает издание Marie Claire.

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Японские девушки уверены: отсутствие жениха не причина отказывать себе в празднике. Так, 29-летняя Нахо Нишиде готовилась к этому событию несколько месяцев: с дотошностью выбирала свадебное платье, визажиста, ресторан и цветы для букета. Однако жениха, который разделил бы с ней этот момент, у нее нет.

Японское агентство Cerca Travel запустило особую услугу, которая называется «соло-свадьба». Данная услуга стоит 320 тысяч иен (около 138 тысяч рублей) и предназначена для незамужних женщин, которые хотели бы стать принцессой на один день.

«Пакет невесты» включает в себя все традиционные атрибуты - от профессиональной фотосессии до ночи в отеле.

При этом агентство предлагает подыскать девушке компаньона для праздничного ужина, если ей это необходимо.