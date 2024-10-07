53-летний Марк Уолберг снялся топлес рядом с женой

Американский актер и продюсер Марк Уолберг снялся топлес рядом с женой — моделью Рией Дарем. Пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 30,9 миллиона подписчиков.

53-летний артист и его 46-летняя избранница отправились на Фиджи, где снялись на террасе у водной виллы. Мужчина предстал перед камерой в коротких плавательных шортах и с обнаженным торсом. В свою очередь, его супруга надела разноцветное бикини и обернула тело белым полотенцем.

© Lenta.ru

«Наконец-то проведу немного времени на семейном отдыхе», — подписал видео актер.

В сентябре британский актер Аарон Тейлор-Джонсон снялся топлес с женой — режиссером фильма «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон, которая на 23 года его старше.