Бьюти-продукты с натуральными ингредиентами с вашей кухни

Множество продуктов, которые мы используем в еде, богаты витаминами, антиоксидантами и питательными веществами, способными улучшить внешний вид и здоровье кожи. "Рамблер" расскажет про доступные бьюти-продукты, которые можно приготовить дома.

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Овсянка

Овсянка — это мягкий и эффективный скраб для лица, особенно полезный для чувствительной кожи. Она содержит природные сапонины, которые очищают кожу, удаляя грязь и жир, не пересушивая ее. Достаточно размочить овсяные хлопья в теплой воде и аккуратно массировать лицо этой смесью. Овсянка помогает успокоить раздражения и снять воспаления, а также делает кожу мягкой и увлажненной.

Совет: добавьте немного меда или йогурта для дополнительного увлажнения и антибактериального эффекта.

Кокосовое масло

Кокосовое масло — универсальный продукт, который можно использовать как для увлажнения сухой кожи, так и для ухода за волосами. Оно богато жирными кислотами, которые питают и смягчают кожу, а также восстанавливают поврежденные волосы. Наносите кокосовое масло на кожу после душа для увлажнения или используйте его в качестве маски для волос перед мытьем головы.

Совет: попробуйте смешать кокосовое масло с сахаром или солью для создания натурального скраба для тела.

Огуречный тоник

Огурцы богаты водой и антиоксидантами, они помогают освежить и тонизировать кожу. Измельчите огурец и отожмите сок, который можно использовать как натуральный тоник для лица. Этот лосьон прекрасно снимает отеки, успокаивает раздражение и помогает сузить поры. Регулярное использование огуречного тоника придаст коже сияние и упругость.

Совет: добавьте несколько капель лимонного сока для дополнительного отбеливающего эффекта, если у вас пигментные пятна.

Ингредиенты для ухода за кожей, усиливающие ее сияние

Яичный белок

Яичный белок — отличный ингредиент для быстрой подтяжки кожи. Он содержит протеины, которые помогают укрепить и разгладить кожу, временно подтягивая ее и улучшая текстуру. Нанесите яичный белок на лицо на 10-15 минут, пока он не подсохнет, затем смойте теплой водой. Эта маска помогает сократить поры и выровнять тон кожи.

Совет: для дополнительного питания можно добавить несколько капель оливкового масла.

Мед

Мед известен своими увлажняющими и антисептическими свойствами. Он подходит для всех типов кожи и может использоваться как маска для лица. Просто нанесите мед на очищенное лицо на 10-15 минут, а затем смойте теплой водой. Это средство смягчает кожу, насыщает ее влагой и помогает справиться с мелкими воспалениями и акне.

Совет: попробуйте смешать мед с корицей для создания маски с антибактериальным и стимулирующим эффектом.

Зеленый чай

Зеленый чай богат антиоксидантами, которые защищают кожу от воздействия свободных радикалов и помогают замедлить старение. Заварите пакетик зеленого чая, остудите его и используйте в качестве тоника для лица. Также можно приготовить маску из заварки, смешав ее с йогуртом или медом.

Совет: используйте охлажденные пакетики зеленого чая для устранения отеков и темных кругов под глазами.

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