Интересные факты про каблуки и советы, как носить их правильно

По подсчетам ученых, за всю жизнь мы преодолеваем такое расстояние, которое можно сравнить с расстоянием от Земли до Луны. И, конечно, хорошо бы прошагать этот путь эффектно, если вы представительница прекрасного пола. Стоит ли, например, украшать свою внешность с помощью каблуков? Разбираемся вместе с флебологом Натальей Шумовой.

Изначально их придумали мужчины и для мужчин

Точной информации о том, кто изобрел первую обувь в принципе, конечно же, нет. Очень уж давно это было. Однако археологи обнаружили древние сандалии, сплетенные из травы, которые относятся к каменному веку.

Есть мнение, что каблуки первоначально были придуманы мужчинами — землепашцами Древнего Египта. Им они помогали передвигаться по рыхлой земле. Позже каблуки стали популярны среди всадников, которые крепили их к своим высоким сапогам-ботфортам, чтобы устойчиво сидеть в седле.

Современный каблук изобрел великий Леонардо

Леонардо да Винчи считается одним из первых, кто предложил идею каблуков, напоминающих современные. Однако в массовую моду они вошли только в XVII веке. И уже к 1680 году стали такими высокими и тонкими, что женщины могли ходить лишь с помощью трости или с поддержкой мужчины.

Интересно, что мужчины в те времена тоже с удовольствием носили каблуки, и даже существовали указы, регулирующие их высоту в зависимости от социального статуса. Самые высокие носили члены королевских семей и дворянство. А красные каблуки вообще были привилегией аристократии (ничего не напоминает?).

В XVIII веке мужчины отказались от увеличения роста с помощью обуви, но для дам каблуки оставались актуальными. В это время их высота достигала десяти сантиметров, которые считались оптимальными для подчеркивания женской фигуры.

После Французской революции мода на каблуки временно отступила, и большинствопредставительниц прекрасного пола перешли на обувь с плоской подошвой. Но в конце XIX века каблуки вернулись на модный Олимп — и остались там до сих пор.

Влияние каблуков на здоровье

Высокие каблуки могут стать причиной различных проблем со здоровьем, таких как искривление позвоночника и варикоз. Врачи рекомендуют носить каблуки не выше пяти сантиметров.

«Исследования показывают, что женщины, предпочитающие обувь с каблуком до пяти сантиметров, сохраняют осанку так же хорошо, как и те, кто выбирает обувь на плоской подошве. Однако врачи подчеркивают, что носить даже такие каблуки следует не дольше четырех часов в день», — уверяет Наталья

Злоупотребление обувью на высоком каблуке может привести к проблемам с кровообращением, ослаблению ногтей, появлению грибков, натоптышей и отечностей. Итак, пять секретов, как правильно носить обувь на каблуках

Выбирайте правильную высоту

Не гонитесь за самыми высокими каблуками. Для повседневной носки выбирайте устойчивые каблуки высотой до 5—7 см. Это оптимальная высота, которая позволяет выглядеть элегантно, но при этом минимизирует нагрузку на позвоночник и ноги.

Правильно распределяйте нагрузку

Во время ходьбы старайтесь равномерно распределять вес на всю ступню, а не только на пальцы ног.

«Постепенно опускайте ногу на каблук, а затем на переднюю часть ступни. Это уменьшит давление и предотвратит усталость. Не умеете ходить так, как написано? Сходите на специальные курсы (такие есть в любом городе) или спокойно носите кроссовки и балетки, здоровье дороже», — советует флеболог.

Вкладыши и подушечки для комфорта

Используйте специальные ортопедические вкладыши или гелевые подушечки для обуви. Они смягчают нагрузку на стопы, помогают предотвратить появление мозолей и натоптышей, а также облегчают ходьбу.

Уделите внимание посадке обуви

Обувь на каблуках должна плотно сидеть на ноге, но не давить. Следите за тем, чтобы пятка не «гуляла», а пальцы не сжимались слишком сильно. Лучше выбирать модели с ремешками или закрытой пяткой, чтобы обувь лучше фиксировалась.

Делайте перерывы и тренируйте ноги

Если вам предстоит долго ходить или стоять на каблуках, периодически давайте ногам отдых. Переобувайтесь в более удобную обувь, делайте растяжки для стоп и икр. Также полезно тренировать мышцы стоп и ног, чтобы укрепить их и сделать носку каблуков менее утомительной.