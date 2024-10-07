Семь способов остановить поседение без краски

Ранняя (да и поздняя) седина не радует никого, но хорошие новости заключаются в том, что ее появление можно замедлить. Конечно, генетика играет очень важную роль: если ваши родители поседели рано, у вас также может быть склонность к этому. Однако не все так уж плохо и безнадежно: генетику можно обмануть, понимая основные причины появления седины и способы профилактики поседения. Разбираемся в вопросе вместе с нутрициологом Еленой Мухиной. Итак, почему мы седееем?

Железодефицитная анемия (низкий уровень гемоглобина)

Недостаток железа снижает уровень гемоглобина, что ухудшает поступление кислорода к тканям, включая волосяные фолликулы.

«Это приводит к нарушению питания волос, что может ускорить их поседение», — объясняет врач.

Нарушения обмена веществ

Замедленный метаболизм влияет на многие системы организма, включая процесс пигментации волос. Нарушения могут затруднять усвоение питательных веществ, важных для поддержания натурального цвета волос.

Гормональные сбои

Чаще всего ранняя седина возникает из-за проблем с щитовидной железой. Симптомы включают хроническую усталость, депрессию, сонливость, набор веса, отеки и выпадение волос.

«Самое простое и очевидное решение проблемы — консультация эндокринолога и сдача необходимых анализов для выявления дисбаланса гормонов, ну и последующая терапия, прописанная доктором», — утверждает Елена.

Проблемы с пищеварением

Низкая кислотность желудка ведет к неправильному перевариванию пищи и плохому усвоению важных веществ — белков, железа и витаминов группы В, которые участвуют в выработке меланина. Проблема в том, что современные медики связывают возникновение гастритов и язв именно с высокой кислотностью, но на самом деле у большинства из нас она и так уже пониженная. А нам прописывают пачками препараты, которые еще больше ухудшат состояние. Это приводит к снижению качества волос и их раннему поседению.

Вредные привычки

Ну да, всем уже набило оскомину постоянное упоминание необходимости здорового образа жизни. Но из песни, как говорится, слова не выкинуть. Алкоголь, сигареты и чрезмерное потребление кофе угнетают синтез меланина, что ускоряет потерю естественного цвета волос.

Недостаток меди в рационе

Медь — ключевой элемент в пигментации волос. Если ее не хватает (например, при скудной жесткой диете) или она банально не усваивается (например, по причине сбоев работы кишечника и скудной микрофлоре), то человек быстро седеет.

«Дефицит меди можно выявить с помощью анализа волос на микроэлементы — он так и называется», — советует специалист.

Недостаток каталазы

Каталаза — это важный антиоксидантный фермент, который разрушает пероксид водорода, образующийся в результате нормального метаболизма клетки, до воды и кислорода, предупреждая перекисное окисление липидов мембран и повреждение клетки. Когда фермента не хватает, перекись накапливается в волосах, что приводит к их обесцвечиванию.

Дефицит тирозина

Тирозин — это аминокислота, необходимая для выработки меланина. Его недостаток может ускорить процесс поседения. Он содержится в мясе, птице, морепродуктах и рыбе.

Как прекратить поседение

Отсюда вполне понятно, что нужно сделать, чтобы замедлить процесс поседения, следуйте этим рекомендациям: