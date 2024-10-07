Реально ли выбрать идеальное пальто на осень?

Если вы мучаетесь с выбором верхней одежды, которая была бы тёплой и не сидела бы, как мешок, воспользуйтесь лайфхаками от стилиста.

Чем ниже температура воздуха, тем острее становится проблема выбора вещи, которая вас согреет. Верхняя одежда должна быть практичной. Но все мы помним, что встречают по одёжке, поэтому хочется, чтобы было и тепло, и красиво. Как соблюсти этот баланс, рассказывает стилист-имиджмейкер Виктория Клочкова в новом выпуске проекта "Короче, Омск".

Самый очевидный выбор на прохладный сезон - это пальто. Какие у него должны быть силуэт и длина? Давайте разбираться.

- Я предлагаю начать с базы. Самая красивая немеркнущая классика - это пальто прямого кроя из мягкой шерсти под пояс или мягкий ремень. Его ещё называют пальто-халат. С этим пальто прекрасно сочетаются юбки-миди, брюки любой ширины. Так как такое пальто стилево абсолютно нейтрально, на его основе можно создавать образы в самых разных эстетиках, и будет смотреться свежо, актуально и при этом вы будете вписаны в городские реалии, - поясняет Виктория Клочкова.

Существуют ли ещё фасоны, которые подойдут всем? Какова альтернатива пальто? Как быстро вам надоест куртка кричащего цвета? Об этом - смотрите в видео.