Осенью необходимо использовать увлажняющие средства для кожи

Осенью, как правило, на улице воздух холодный и сырой, а в помещениях — сухой и горячий. Такие перепады приводят к раздражению и сухости кожи, а волосы становятся тусклыми и ломкими. Об этом в интервью РИАМО предупредила заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова.

«Для сохранения здоровья и привлекательного вида кожи обязательно используйте увлажняющие средства — и лучше, если они будут содержать натуральные масла и гиалуроновую кислоту. Регулярное использование таких косметических средств позволит поддерживать необходимый баланс влаги в коже», — отметила специалист.

Для поддержания здоровья и блеска волос она посоветовала регулярно пользоваться питательными масками. Врач также напомнила о необходимости поддержания водного баланса изнутри. Осенью, как и в жаркое время года, необходимо употреблять достаточное количество воды.

Как отмечала врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян, все косметические средства, независимо от сезона, необходимо подбирать по типу кожи (жирная, сухая, комбинированная, нормальная). При неправильном выборе крема, по ее словам, можно сделать кожу обезвоженной.

Также специалист посоветовала не наносить кремы перед сном, чтобы не нарушать водно-липидный баланс.