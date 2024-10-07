Стало известно, к чему приводят дешевые «уколы красоты»

Пострадавшие обращались в клиники за инъекциями ботулотоксина (ботокса), чтобы разгладить мимические морщины, но им вкололи незарегистрированные в России препараты.

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Эксперт добавила в беседе с «Вечерней Москвой», что с такими препаратами работают подпольные косметологи без образования. Их цель — заработать и приложить минимум усилий, их не интересует здоровье пациентов.

Косметологи используют дешевые препараты сомнительного производства и состава, которые продаются на маркетплейсах. Например, филлеры на основе гиалуроновой кислоты содержат нерассасывающиеся компоненты, вызывающие воспаления.

Сертифицированные препараты продаются только через официальных дистрибьюторов компании-производителя и сертифицированным специалистам. Если препарат ввести неправильно, можно нанести вред внешности, от травмирования кожи и ожогов до опущения век.

Выбирая косметолога, обязательно обращайте внимание на наличие лицензии и высшее медицинское образование и сертификаты специалиста. Врач может колоть только те филлеры, которым обучен, и важно его поведение: задает ли вопросы, использует ли медицинские термины, предлагает ли варианты лечения. Не рекомендую обращаться к частным косметологам, даже с образованием и сертификатами, заявила специалист.

Владислав Лазарев, юрист, сказал, что в случае осложнений можно обратиться в прокуратуру и полицию, Росздравнадзор и Управление Министерства здравоохранения. Для восстановления нарушенных прав клиента лучше обратиться в суд. В ряде случаев можно вернуть оплаченные услуги, взыскать компенсацию вреда и морального вреда.

Ботокс вводится в минимальных дозах: средняя доза для лица — 50–100 единиц, смертельная доза — 3000 единиц, заключила Кочкина.

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