Как ухаживать за губами осенью

Нежная кожа губ требует ухода в любое время года, но с наступлением осени вопрос защиты этой зоны требует особых решений. О возникающих проблемах с губами и о способах их избежать рассказал Игорь Патрин, врач-дерматолог, косметолог, эксперт компании NAOS.

Губы - довольно уязвимая и чувствительная часть лица. Их кожа очень тонкая, на ней практически отсутствуют сальные и потовые железы, которые отвечают за формирование водно-липидного защитного барьера. Но из-за того, что губы закрывают ротовую полость, они постоянно подвергаются воздействию влажного воздуха, что приводит к обветриванию и появлению трещин.

Главная задача ухода за губами в осенний период - защитить их от действия холодного сухого воздуха извне. Чем больше в уходовом средстве липидов и меньше воды, тем сильнее его защитная функция.

Перед выходом на улицу идеально использовать стик на основе натуральных или синтетических масел, а вот бальзамы или специальные кремы для губ больше подходят для использования в помещении, например, перед сном.

Если задача стика - защита, то бальзам намного эффективнее способствует восстановлению сухой или обветренной кожи. Полезными будут добавки в виде растительных масел, например, масла ши.