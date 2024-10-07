Во второй день Московской недели моды открылись маркет и шоурум

Программа второго дня Московской недели моды включала несколько событий: открылся маркет, где любой желающий по предварительной регистрации может приобрести изделия российских брендов, и международный шоурум, в котором отечественные дизайнеры получают возможность встретиться с байерами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. Провели показы дизайнеры из Казани, Москвы, Ростова-на-Дону, Нальчика и Челябинска, а также два бренда из Коста-Рики и ОАЭ. В лектории Московской недели моды прошли 4 новые лекции и мастер-класс.

© Фото предоставлены «Фондом моды»

LENA KARNAUHOVA / Chilipin / Badra (Москва)

Модное трио — LENA KARNAUHOVA, Chilipin, Badra — представили три разные коллекции, объединенные общим смыслом и философией. Каждый из брендов отдал предпочтение базовым оттенкам — черному, белому, благородному бежевому, а еще цвету морской волны и хаки.

В линейке бренда LENA KARNAUHOVA солировали струящиеся ткани, задрапированные искусным образом. Легкость и воздушность, фигурирующие в коллекции, удачно передали и модели.

Бренд Chilipin представил удачное прочтение casual-стиля: свободный крой, минималистичные сочетания — вот перед нами отличные повседневные костюмы и даже косоворотка в современном прочтении.

В представленной коллекции бренда Badra лейтмотивом стали все те же струящиеся ткани в тандеме с плотными фактурами, органично дополненные объемными рукавами и декоративными узлами, которые плавно переходили в драпировки. В качестве аксессуара дизайнер советует присмотреться к легким платкам, завязанным словно банданы.

HATSIBANA (Нальчик)

Бренд Hatsibana представил новую линейку с названием Wild Rose. Все изделия бренда сочетают в себе индивидуальный стиль и высокую моду, поэтому зрителям была показана коллекция, которая отражала тот самый классический haute couture — изделия в длине макси, выполненные из струящихся тканей, были задрапированы, а в одной проходке удачно сочеталось несколько фактур, что создавало целостность образа.

Невозможно не обратить внимание на башлык в разнообразных интерпретациях (даже в качестве металлической конструкции), традиционные узоры, характерные для Кабардино-Балкарии, откуда родом бренд и ее создательница. Заключительным аккордом стала финальная проходка модели, облаченной в белоснежный струящийся плащ в длине макси с разрезами, искусно расшитый веточками шиповника, который является символом бренда.

PASESHNIC (Челябинск)

Бренд PASESHNIC воспевает оду юности и взрослению. Дизайнер Анна Панфилова решила погрузить нас в нежные воспоминания, когда мы в тайне залезали в гардероб мамы и аккуратно примеряли ее наряды, придумывая себе различные сюжеты. Коллекция по праву получилась кукольной: воздушные платья с фантазийными крупными воланами, блузы с воздушными рукавами — и все это надето поверх кипенно-белых панталонов, которые стали ведущей деталью в каждом образе.

Флористические нашивки фигурировали почти в каждом образе. Подобный декоративный элемент наделял каждый лук наивным флером и напоминанием о беззаботной поре. Ажурные ленточки, обилие завязок, незамысловатая драпировка, нежные оттенки — все это делало линейку зрительно невесомой. А акцентные черевички эффектно завершали каждый аутфит, транслируя его мечтательное настроение.

by /DAS/ (Москва)

Сказку о магическом Тридевятом Царстве, куда торопятся все путники и рыцари, рассказал нам московский бренд by /DAS/. Бренд, придерживающийся безотходного производства, представил апсайкл-коллекцию с фольклорными мотивами в современной интерпретации. Славянские мифы о загадочных существах стали главной тематикой коллекции. Цветовая триада «черный-белый-красный» послужили в качестве основы линейки, по которой растекались и другие палитры — чаще всего болотный и салатовый. Деконструированные изделия, собранные из разных лоскутков, ниток, сеток погружали нас в мистическую вселенную. Если говорить про эстетику коллекции — то это гранж. Рваная одежда, необработанные края, торчащие нити подчеркивали идею самобытного мира. Из необычных стилизаций: корсет со славянскими мотивами, надетый поверх строгого жакета. Но важно отметить, что вся линейка получилась асимметричной за счет альянса разных фактур, игры оттенков и креативных комбинаций силуэтов.

ANNA KROPOTOVA (Ростов-на-Дону)

На создание линейки дизайнера бренда ANNA KROPOTOVA вдохновило такое захватывающее явление как мурмурация, что означает скоординированный полет стаи птиц. Вот и модели, представляющие коллекцию, словно порхали по подиуму, презентуя гостям образы. К теме природы нас отсылало также множество легких, струящихся тканей сдержанных, но при этом глубоких оттенков — беж, графита и белого.

Ключевым элементом в дефиле можно отметить использование техники гофре — из этой ткани были выполнены как полностью все платья и юбки, так и лишь их элементы — на плечах, на рукавах или же на подолах. Даже финальный выход невесты не обошелся без «жатой» ткани по самому подолу изделия.

N 6 by Alsu M. (Москва)

Шелковые платья с кружевными деталями отсылают нас к бельевому стилю, а классические костюмы и жакеты в стиле оверсайз добавляют линейке функциональности и сдержанности. Аксессуары в виде объемных повязок на голову выполнены в общей цветовой стилистике коллекции — здесь присутствует белоснежный, бежевый, алый, жемчужный и черный. А если говорить еще про акценты, то невозможно пройти мимо деталей в виде объемных рукавов и приталенных жилеток по типу фрака с открытой спиной. Бренд N 6 by Alsu M. демонстрирует, что истинная феминность и элегантность могут гармонично сочетаться с деловым стилем.

EFREMOV (Москва)

Сергей Ефремов, основатель бренда, создал коллекцию, которая напоминает шабаш ведьм. Аутфиты получились динамичными за счет бахромы, которая располагалась не только по краям одежды, но и украшала шею в виде чокера с нитями и плечи в качестве драйвовых нашивок. Отдельного внимания стоят шорты из натуральной кожи, куртки-кейпы с металлическими молниями и накладными карманами и кожаные пончо, также украшенные бахромой.

Особого внимания заслуживают шляпы с прочными веревками и крепкими морскими узлами, однако не только декор, но и вытянутая тулья, которая подчеркивала образ современной колдуньи.

OKSANA KOSAREVA brand (Москва)

Дизайнер Оксана Косарева впервые представила коллекцию в рамках Московской недели моды. Дизайнер представила ключевые изделия, уникальные капсулы и новые решения. Линейка вдохновлена строгими силуэтами 80-х, а также легкостью 50-х и 70-х годов. Плотные материалы сочетались с невесомой тканью: кружево, полупрозрачная эластичная сетка, органза с денимом, кожей или итальянской шерстью. Авторские принты в виде дракона на одежде смирялись ласковой шелковой органзой. Трендовые 3D-аппликации в виде бутонов-оригами, объемных кусочков ткани, развевающихся перьев придавали динамичности линейке, а яркие оттенки в тандеме со спокойной палитрой доводили коллекцию до золотой середины.

LI LAB (Москва)

Ода черному цвету – бренд LI LAB представил новую коллекцию. Его величество black вышел на главную арену и был представлен во всем многообразии тканей, фактур, изделий. Зрители увидели и мини-платье с экстремальным и объемным вырезом на талии, и макси из струящихся материалов, и приталенные платья в пол, а еще плащи и пальто свободного фасона. Бордовый, бежевый и белый деликатно разбавили общую темную картину, которая, несмотря на отсутствие света, не выглядела скучно, а, наоборот, смотрелась эффектно. И в данном случае за эту эффектность отвечали правильно расставленные акценты: металлические вставки на изделиях — они буквально «рассыпались» по длине пальто либо удачно расположились на рукавах пиджака. Стоит также отметить контрастную шнуровку, которая встречалась у некоторых изделий. Например, такой элемент декора был использован для финального платья-макси с ультравысоким разрезом до начала бедра, в качестве материала была использована кожа, конечно же, черного цвета.

ANGELO ESTERA (ОАЭ)

Бренд ANGELO ESTERA презентовал коллекцию Elysian Blooms, которая состоит из макси со шлейфами, платьями с русалочьими хвостами и миди с акцентом на талии и объемными юбками. Каждое изделие демонстрирует гармоничное сочетание современных силуэтов с неподвластной времени элегантностью.

Отдельного внимания заслуживают фактурные ткани, похожие на парчу, из которых выполнена не только женская часть коллекции, но и мужская.

Vestiaire (Москва)

Московский бренд Vestiaire в рамках Московской недели моды посвятил коллекцию базовому гардеробу, чтобы показать, как классический стиль может смотреться эффектно в современном прочтении. Главными героями показа стали лаконичные силуэты, спокойная палитра и благородные материалы: замша, кожа, кашемир, шелковая органза и фирменная тафта из шерсти. Строгие жакеты прямого кроя, деловые топы с американской проймой, поло и кардиганы придавали иную звучность образам. Особенно стильно смотрелись изделия-гибриды — пиджак из плотной костюмной ткани в тандеме с замшевыми вставками. Подобные дополнения также рифмовались с кожаной рубашкой.

EVE VALVERDE (Коста-Рика)

Бренд из солнечной Коста-Рики посвятил коллекцию устойчивой моде и мастерству ручной работы. На лаконичных нарядах спокойных светлых оттенков, преимущественно молочных, бежевых и белоснежных, плавно вырисовывались флористические принты, отсылающие к природе страны бренда. Шелестящие лепестки, распустившиеся бутоны стали главными акцентами в некоторых образах. Но стильную конкуренцию цветочным узорам составил нетленный тренд — мелкая клетка, которую дизайнер рекомендует рифмовать с изделиями без рисунков.

Каждое изделие выполнено из натуральных материалов — органического хлопка и льна. В качестве основных деталей выступили крупные воланы и игривые рюши, рукава-буфы, летящий шлейф, декоративные узлы и широкие пояса.

ROGOV (Москва)

Бренд ROGOV представил сложносочиненную коллекцию, которая отлично впишется в образ любого почитателя повседневного стиля одежды. Пальто в стиле оверсайз помогут создать тот самый расслабленной образ, а шапки и шарфы дополнят общий лук и точно не дадут замерзнуть даже в самый промозглый день. Любителям анималистических принтов точно приглянутся свободные удлиненные свитеры и, конечно, шуба в леопардовом окрасе.

Не можем обойти вниманием и неоновые образы — салатовый и фуксия смотрятся свежо и актуально. А в качестве правильно расставленных акцентов бренд рекомендует использовать контрастные ремни, они отлично выделяют талию и делают образ более завершенным.

Avaiia (Казань)

Миссия бренда Avaiia заключается в создании изделий авангардного минимализма с глубоким смыслом, и в новой коллекции Anima особую роль играют глубокие акварельные принты, нанесенные на шелковую вуаль. Именно такой рисунок проходит через каждое изделие, объединяя всю коллекцию.

Во время показа зрители обратили внимание на обилие натуральных тканей и благородных оттенков — белого, бежевого, серого, шоколадного и даже бургунди. Модный дом предлагает зрителям присмотреться к юбкам и брюкам на низкой посадке в сочетании с кроп-топами и металлическими цепями на бедрах.

YANA BESFAMILNAYA (Москва)

Бренд YANA BESFAMILNAYA не изменяет себе и представил коллекцию, которой правит деконструкция. Линейка посвящена пронизывающему ветру — за счет такой идеи все образы получились многослойными: несколько изделий в аутфите, покрывающие друг друга, символизируют защиту и дают волю нестандартным стилизациям. В линейке фигурировала эстетика гранж: рваные элементы, «оторванные» рукава и брючины, а также такие детали, как металлические скрепки и булавки. Контрасты также вступили в модную игру: облегающие платья из кожи с сеткой по бокам, комбинация плотных колгот с летящими тренчами и фантазийными джемперами и блузами.

В лектории Московской недели моды прошли сессии «Аналитика украшений на модных показах. Почему украшения не могут быть немодными», «Контрасты в моде, дизайне и живописи», «Национальный костюм малых народов как источник вдохновения для современного fashion-иллюстратора. Актуальность fashion-иллюстратора в модной индустрии. Естественный интеллект в век векторного арта» и «А.С. Пушкин, главный франт и модник русской поэзии. Почему молодые дизайнеры спустя 225 лет ищут вдохновение в творчестве русского гения», а также мастер-класс «От ежедневной укладки до подиумной вместе с KEVIN.MURPHY». Спикерами стали Анастасия Фисенко, эксперт ювелирной отрасли, аналитик ювелирной моды и ювелирный стилист, автор первого и единственного в стране курса по ювелирной стилистике «Ювелирный стилист», Анастасия Горбунова, ведущий эксперт бренда KEVIN.MURPHY, Станислав Зимин, тренд-аналитик Центра креативных индустрий МГУ им. М.В. Ломоносова, Маргарита Аипова, руководитель направления по российским и международным выставкам Школы дизайна ArtFuture, а также Любовь Джикия, заведующая кафедрой дизайна костюма в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.