Прошел третий день BRICS+ Fashion Summit

В программе Саммита принимают участие представители более 100 стран.

Пленарная сессия: Культурные апроприации как прием.

Особенности использования и проблемы рецепции

Большой зал

На пленарной сессии спикеры обсуждали глобальный вопрос: где грань между вдохновением национальной культурой и культурной апроприацией? Как не обидеть представителя коренной культуры, заимствовав его визуальные символы, и можно ли вообще это делать? Спикеры рассказали, что в национальных костюмах, предметах искусства и других элементах культуры много символизма, глубинных смыслов – поэтому копирование этих элементов без их понимания неприемлемо. Вдохновляясь традицией, дизайнер должен хорошо изучить, что стоит за тем или иным стилем, цветом, орнаментом, что они означают. Кроме того, существует проблема, когда уникальные изделия, созданные коренными народами, копируются западными брендами и продаются по более высоким ценам.

Цепанг Дэвид Теба, координатор и руководитель отдела стратегических партнерств Lesotho Fashion Week: «В чем разница между апроприацией и уважением? Когда мы говорим про апроприацию, это означает, что вы берете какой-то элемент чужой культуры, который не является частью вашей собственной культуры, и используете его в своих интересах; когда вы берёте элемент чужой культуры, не понимая этой культуры вообще. А уважение к чужой культуре – когда вы стремитесь понять ее, узнать о ней побольше, когда вы пытаетесь перекинуть мостик между культурой, которую вы изучаете, и своей собственной».

Сома Нджие, директор Fashion Weekend Gambia:

«Культурная апроприация создает негативные последствия для местных сообществ. Мне кажется, что мода должна давать посыл к устойчивому культурному обмену. Есть бренды, которые успешно взаимодействуют с местными культурами, вступают в равные партнёрские отношения с ремесленниками, создавая мощные вдохновляющие истории».

Зайнаб Сайдулаева, главный дизайнер и генеральный директор бренда Measure:

«Не только большим брендам нужно повышать свою осведомлённость, но и локальным маркам тоже. Если мы не будем погружены в эту тему, мы даже собственную культуру можем неправильно презентовать, а люди будут её неправильно считывать. И передачи наследия будущим поколениям не произойдёт. Это особенно важно в современном мире, в котором много искажений, и мы часто не понимаем, где оригинал, где фейк. Я из Дагестана, это межнациональный регион, у нас более 30 национальностей, каждая – со своим языком, со своей культурой. Здесь каждая вышивка, каждый орнамент имеет сакральное значение, и, работая с этим наследием, я стараюсь глубоко погружаться в тему, чтобы никого не обидеть каким-то неуместным использованием».

В сессии приняли участие: Зайнаб Сайдулаева, главный дизайнер и генеральный директор бренда Measure, Янина Гончарова, основатель проекта Belarus Fashion Week, художественный руководитель Белорусской палаты моды, Ширен Рафаи, предприниматель в области моды и консультант по вопросам роскоши, генеральный директор Shirene Consulting, Цепанг Дэвид Теба, координатор и руководитель отдела стратегических партнёрств Lesotho Fashion Week, Махди Галенови, председатель правления и генеральный директор Иранского фонда общественной дипломатии, Темезия Туикаумиа, директор Fiji Fashion Week, Мфо Моготси, директор BRICS Africa Fashion Week, Сома Нджие, директор Fashion Weekend Gambia, Брайан Ахумуза, основатель Abryanz Style & Fashion Awards Africa, предприниматель в сфере моды.

Модератор: Смита Рой, старший редактор The Telegraph.

Мягкое приземление. Подружиться с российским покупателем

Большой зал

В рамках сессии эксперты обсудили различные стратегии «мягкого приземления», то есть постепенного, но продуктивного завоевания российского рынка. Стратегия «приземления» требует учета региональных, климатических и культурных особенностей потребителей.

Мария Терпстра, соучредитель TWO EAGLES:

«При выходе на рынок необходимо провести некоторые исследования. Для этого необязательно собирать фокус-группы. Достаточно обратиться как минимум к соцсетям, посмотреть, какие тренды нравятся людям, познакомиться со своими будущими коллегами-конкурентами, обратить внимание на то, как они представляют свою продукцию, проанализировать, почему их продукт является успешным. Например, в России уважаем ручной труд. И любая ручная работа будет правильно трактоваться. Традиция ручного ткачества продолжает существовать. Благодаря этому мы довольно быстро нашли своих покупателей. Возможно, кому-то тоже полезно шире посмотреть на русскую культуру и найти свои точки соприкосновения с ней. Хотя потребители в России довольно консервативны, сдержанны, предпочитают классический или кежуал стиль, спокойные цвета. Но при этом хорошо воспринимает яркие акценты – это тоже в русском характере и в русских фольклорных мотивах. Мы добавляли такие акценты в коллекции, рассчитывая на то, что россиянам есть с чем их ассоциировать».

Максим Ганисевский, основатель и генеральный директор бренда ZNWR:

«Ты выбираешь свой сегмент – у нас это креативная интеллигенция – анализируешь его потребности и делаешь то, что данным людям подойдет. ... Как можно установить прочные связи с ретелейрами, дизайнерами? Сам подход мне кажется неверным. Для всех нужна только одна связь – связь с клиентом. Когда мы выходим на любой рынок, у нас в голове должен быть четкий портрет человека, для которого мы это делаем. Это не просто безличная одежда для каких-то людей. У каждого продукта есть конкретный персонаж, который будет носить подходящий ему образ из того, что вы делаете. Бренд – не физическая субстанция, не компания, не продукт. Бренд – это ассоциация в сознании. Это значит, что в сознании человека вы занимаете некое место, ячейку. Это не просто сделать качественный продукт, это выразить свою идентичность. Должна быть продуктовая идентичность, визуальная идентичность. Человек должен понимать – про что вы. И тогда вы сможете ответить на запрос».

В дискуссии приняли участие: Мария Терпстра, соучредитель TWO EAGLES, Олег Климов, президент Ассоциации «Национальный совет торговых центров», Максим Ганисевский, основатель и генеральный директор бренда ZNWR, Мубашар Насир Батт, председатель Pakistan Readymade Garments Manufacturers and Exporters Association, Али Харизма, директор мероприятий и дизайнер Indonesian Fashion Chamber.

Модератор: Андрей Шкеть, директор Фонда целевого капитала «Сколтех».

Иконы стиля. Как работает маркетинг влияния?

Большой зал

Знаете ли вы, что первыми инфлюенсерами были гладиаторы в Древнем Риме? С этого интересного факта началась дискуссия «Иконы стиля. Как работает маркетинг влияния?». Эксперты подтвердили, что инфлюенсеры стали крупными игроками в мире моды, и игнорировать этот факт невозможно. Вместе с тем тренды в инфлюенсинге меняются с огромной скоростью – и держать руку на пульсе, оставаясь актуальным, важно как самому блогеру, так и рекламодателю. Как это сделать? Стоит ли присутствовать на всех популярных платформах сразу? Какие категории инфлюенсеров существуют? Какие рекламные интеграции наиболее эффективны? И стоит ли создателю бренда самому становиться инфлюенсером? Также спикеры поговорили о разнице между понятиями «реклама у блогера» и «инфлюенс-маркетинг» и о важности долгосрочного сотрудничества.

Екатерина Ким, фешен-инфлюенсер:

«Мне хотелось бы похвалить российский медиарынок, потому что не так давно я ездила в Италию по запросу одного бьюти-бренда, и когда мы с командой предлагали какие-то элементарные способы интеграции продукта, итальянцы были удивлены, для них это было инновационно. А игроки российского рынка более искушенные. Тут требуются более сложные инструменты интеграций. Но прежде всего важно понимать: чтобы продукт хорошо интегрировался, должна быть подготовлена почва. При выборе инфлюенсера вы должны понимать, какой у вашего бренда культурный код и соответствует ли он культурному коду инфлюенсера. Для этого нужно иметь полное представление о своей целевой аудитории и сходится ли она с целевой аудиторией блогера».

Владислав Кулдошин, бренд-директор, основатель маркетингового агентства SAVOIR.F:

«Если мы говорим про фешен, про сегмент премиум и люкс, то здесь наблюдается сдвиг к микро- и наноинфлюенсерам. Если говорить про блогеров, то здесь идет сдвиг от лайфстайл-контента, путешествий и красивых завтраков к необходимости трансляций смыслов через свой контент. Для блогера крайне необходимо быть личностью – это то, на что приходит аудитория. При этом рынок в России гораздо более развит, чем в Европе: здесь огромное количество разных брендов, и мы постоянно ломаем голову, что бы нам такое придумать, чтобы захватить внимание потребителя».

В сессии приняли участие: Алина Фархутдинова, основатель агентства по работе с блогерами, Бедиз Йилдырым, основатель агентства Bediz Co., преподаватель Istanbul Fashion Academy, Екатерина Ким, фешен-инфлюенсер, Владислав Кулдошин, бренд-директор, основатель маркетингового агентства SAVOIR.F, Елена Смирнова, руководитель отдела маркетинга BLCV.

Модератор: Малика Мадаева, партнер коммуникационного бюро «Ноу Нейм».

Артефакт истории. Ремесленные процессы в мире моды

Большой зал

Фернандо Якс, ассоциированный директор Guatemala Fashion Week: «Ремесленные производства еще 15–20 лет назад были не очень популярны в модной индустрии Гватемалы. Это новая тенденция. Новое поколение дизайнеров заинтересовано в том, чтобы их голос по-особенному зазвучал в современном мире моды. Крупные бренды уже многое перепробовали, и испробовав многое, они приходят в новые для себя страны, чтобы культурно обогатиться, вдохновиться наследием этих стран. А если крупные бренды обращают внимание на наше наследие, почему нашим собственным дизайнерам не сделать то же самое? Наша Гватемальская неделя моды выступает в качестве платформы: мы создаем возможности и программы для ремесленников Гватемалы, предоставляя им перспективу стать дизайнерами. Объединяя ремесленный мир и мир моды, мы обогащаем модную индустрию».

Хассанали Мустафа, председатель Ассоциации моды Танзании и Swahili Fashion Week:

«Swahili Fashion Week стартовала 17 лет назад. Мы создали ее как платформу для стран, где говорят на суахили: Танзания, Кения, Северный Мозамбик, Конго. Культурное наследие у нас очень богатое – в Танзании более 120 племен, – и кто может сохранить нашу культуру лучше, чем мы сами? У нас есть традиционные ткани, например, ткань канга. Это платок, ставший элементом национального костюма. С помощью этих платков можно взаимодействовать с другими людьми, можно посылать сообщения, например – сказать “спасибо” матери за ее заботу. Послания зашифрованы в рисунках на этом платке – то есть это не просто ткань, а средство связи».

Эммануэль Мучинду Миоба, директор Lusaka fashion weekend:

«К нам в страну приезжают разные дизайнеры, которые работают в связке с ремесленниками, создавая различные предметы, в том числе модные вещи. Они используют и навыки наших ремесленников, и наши традиционные материалы. Мы проводим Недели моды, приглашаем представителей ремесленных сообществ из разных уголков мира. Проводим практические семинары, где собираем вместе ремесленников и дизайнеров, где ремесленники учат дизайнеров, как создавать предметы. То есть обмен происходит в обе стороны».

В сессии приняли участие: Джей Айшак, президент Malaysian Official Designers' Association (MODA), Хассанали Мустафа, председатель Ассоциации моды Танзании и Swahili Fashion Week, Рейнье Абелло, исполнительный продюсер, креативный директор SPECTRUM KH, ARMADA BY ABELLO, Фернандо Якс, ассоциированный директор Gvatemala Fashion Week, Светлана Богова Иовановска, директор Fashion Weekend Skopje, Мариам Бокум, основатель Mariah Bocoum Couture, Эммануэль Мучинду Миоба, директор Lusaka fashion weekend, Нурзат Жээнбек кызы, президент ассоциации «Ремесленный Совет Кыргызстана».

Модератор: Ольга Сысоева, доцент РГУ им. Косыгина.

Не роскошь, а необходимость! Инсайдерский взгляд на индустрию люкса

Большой зал

Финальная сессия BRICS+ Fashion Summit была посвящена индустрии люкса и ее меняющимся реалиям. Собравшиеся спикеры обсудили, какие инновации существуют в ретейле товаров класса люкс. Как происходит адаптация сегмента люкса к новым требованиям рынка – таким как устойчивое развитие и цифровизация, а также какую роль в этом могут сыграть Недели моды. Затронули тему того, как брендам оставаться эксклюзивными на фоне роста интернет-продаж и как развитие ресейла влияет на прямые продажи люкса. А еще – с какими трудностями сталкиваются дизайнеры, которые производят одежду класса люкс.

Александра Серова, основатель бренда Alexandra Serova:

«Поскольку мой бренд кутюрный, и почти всё делается вручную, мы сталкиваемся с проблемой нехватки мастеров. Сейчас появилось огромное количество талантливых дизайнеров, появилось много людей, которые просто хотят быть дизайнерами – но, увы, не появилось людей, которые умеют это всё производить. И сейчас происходит борьба между дизайнерами и брендами за рабочую силу. Средняя зарплата выросла за два года почти в три раза. Индустрия не была готова к этому с точки зрения образования. Мне кажется, если сейчас открыть школу, где будут выращивать хороших портных, конструкторов, технологов, то у этого института будут стоять такие, как я, и с руками отрывать этих специалистов».

Рене Баррера, директор FashionLifeLA:

«Сфера люкса не может быть индустриализирована. Она, скорее, ремесленная – именно мастерство поднимает люксовые вещи на высокий уровень. Люкс – это гораздо больше, чем бренд. Это не название, не этикетка, это целая история создания изделия».

Мари Клер Фонтейн, директор Panama Fashion Week:

«Что касается люксовых брендов, сейчас я наблюдаю некоторый переход к меньшей пышности, большей практичности. Думаю, это объясняется скоростью нашей жизни, жизни в современной городской среде».

В сессии принимали участие: Александра Серова, основатель бренда Alexandra Serova, Светлана Шатунова, основатель и дизайнер бренда SHATU 1997, Ксения Подвальная, руководитель ателье «Бисер», Серхио Пуч, Mediterranea Fashion Week, Рене Баррера, директор FashionLifeLA, Мари Клер Фонтейн, директор Panama Fashion Week.

Модератор: Сергей Краснов, ведущий РБК ТВ.

Маркетплейсы и модные бренды. Конфликт интересов или общие ценности

Малый зал

Вадим Колпастиков, исполнительный директор Сбер: «В онлайн-торговле средний чек сильно упал: если три года назад в среднем по площадке он был более 5000, то сейчас средний чек – порядка 1300 рублей. Это хорошо коррелирует с трафиком, то есть маркетплейсы стали местом, куда люди приходят покупать самые обыденные вещи и совершают покупки почти каждый день. В категории фешен средний чек составляет порядка 8000 рублей». Саммит стратегически поддержал Сбер.

Алексей Мирзаянц, руководитель отдела аналитики и развития бизнеса Ozon:

«У нас в Ozon 2024 год был объявлен годом фешен. За последние 12 месяцев в этой категории у нас было 30 миллионов клиентов, это уже большая аудитория, и мы хотим ее наращивать, поскольку потенциал огромный. Мы учли переживания наших селлеров, что Ozon – изначально мультикатегорийная площадка, поэтому запустили платформу внутри маркетплейса, которая посвящена только фешен, с красивыми фотографиями и без соседства с другими товарами. На этой платформе бренды могут создавать собственные бренд-зоны, и если вы вобьете название бренда в поиск, то попадете не в каталог с товарной выдачей, а на страницу бренда. Наша месячная аудитория – 74 миллиона клиентов, из них 51 миллион что-то заказывают. До такой аудитории дотянуться невозможно без маркетплейсов».

В сессии приняли участие: Тингтинг Лиу, генеральный директор Пекинской торговой компании «Белый шум», Вадим Колпастиков, исполнительный директор СБЕР, Алексей Мирзаянц, руководитель отдела аналитики и развития бизнеса "ОЗОН".

Модератор: Дания Ткачёва, основатель агентства по росту продаж и стратегии развития для фешен-брендов «Династия».

Нейросеть и клиентский опыт. Как использовать AI в ритейле

Малый зал

Руслан Ахтямов, основатель «Наполеон it» указал на значительные изменения, которые произошли благодаря большим языковым моделям, таким как те, что используются в ChatGPT. Эти технологии оказывают влияние на все индустрии, включая моду. Руслан выделил три ключевых тренда, которые будут влиять на фешен-индустрию. Во-первых, расширение контекстного окна: это связано с увеличением объема данных, которые языковые модели, такие как GPT, могут обрабатывать и хранить. Это позволит моделям быть более персонализированными, учитывая индивидуальные предпочтения и историю покупок пользователей, что приведет к более точным рекомендациям и предложениям. Во-вторых, эволюция GPT-агентов: Эти агенты будут адаптированы под индивидуальные потребности пользователей, учитывая их визуальные предпочтения и историю покупок. Они смогут анализировать гардероб пользователя, давать рекомендации по стилю и даже предлагать новые образы на основе личных данных. И последний тренд на развитие Voice Commerce: это переход от традиционного интерфейса онлайн-шопинга к более интерактивным и персонализированным голосовым интерфейсам. Такие ассистенты смогут помнить предпочтения пользователей и давать рекомендации, упрощая процесс покупок и взаимодействия с брендами.

В долгосрочной перспективе AI может стать важным инструментом для анализа и управления гардеробом пользователей, а также для планирования их внешнего вида в соответствии с событиями из календаря. Развитие AI в фешен-индустрии обещает значительные изменения в ближайшие годы. Искусственный интеллект уже активно используется для автоматизации и оптимизации различных процессов, и это влияние будет только возрастать. Это лишь некоторые из задач, которые могут быть в настоящем и будущем делегированы AI, освобождая время и ресурсы для более креативных и стратегических процессов.

В сессии участвовали: Руслан Ахтямов, основатель «Наполеон it», Пабло Юста, генеральный директор AI Consortium, Кань Нуен, руководитель сектора моды VDAS - Vietnam Design Association.

Модератор: Федор Вирин, партнер Data Insight.

Открытый урок школы стилистов

Малый зал

Стиль позволяет человеку выразить свою сущность, свои ценности и предпочтения. Он может быть формой самовыражения, способом показать свою уникальность и индивидуальность. Именно поэтому преподавание моды и стиля очень важно — оно помогает студентам понять не только тренды, но и то, как они могут интегрировать их в свою личную стилистику, создавая гармоничный и аутентичный образ.

Формирование стиля происходит под влиянием множества факторов: личного опыта, культурных и семейных традиций, окружения, а также личных интересов и вкусов. Наши предпочтения и восприятие формируются с самого раннего возраста. Визуальные впечатления, которые мы получаем в течение жизни, играют ключевую роль в формировании нашего стиля и предпочтений.

В заключение, говоря о профессии стилиста, Татьяна Никейцева, основатель образовательного проекта Personal Styling, подчеркнула, что это такая же профессия, как и остальные со своими плюсами и минусами. «И там есть будни, и там есть сложные моменты, и очень тяжелые моменты. И если вы будете очень-очень любить то, чем вы занимаетесь, успех к вам всегда придет».

В сессии участвовали: Татьяна Никейцева, основатель образовательного проекта Personal Styling, Лада Арзуманова, стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна.

Модератор: Марина Барыкина, преподаватель Британской высшей школы дизайна.

Модный стрим. Продвижение от нового поколения

Малый зал

Участники сессии обсудили новые форматы продвижения, наиболее востребованные площадки для продвижения модного контента, и как брендам адаптироваться ко всем этим новшествам - стриминговым платформам и живым трансляциям, активными пользователями которых выступает как раз новое поколение потребителей, цифровое поколение.

Мария Моргун, программный директор клуба журнала «Москвичка» начала сессию со слов:

«Я думаю, что все согласятся, что тема [Модный стрим. Продвижение от нового поколения] суперактуальная, поколение Z, самые юные блогеры, инфлюенсеры своими руками буквально меняют ландшафт модной индустрии, социальные медиа меняют не только модную индустрию, нашу жизнь в том числе».

Дарина Алексеева, главный редактор журнала «Москвичка» рассказала:

«В настоящий момент Телеграм – это лучшая и единственная площадка для развития бренда. Чтобы в нем громко «выстрелить», нужно сформировать пул людей, которые откликаются на месседж твоего бренда, выстроить с ними долгоиграющее сотрудничество, поддерживать связь с аудиторией постоянно, подогревать ее новостями с офлайн-мероприятий и вести коммуникацию через разные медиа каналы. Не забываем использовать и принт, например, журнал «Москвичка», тоже представляет собой самостоятельный бренд: мы выходим в соц.сетях, на ютубе, проводим офлайн мероприятия, в скором времени у нас запустится инновационная диджитальная версия. Принт и диджитал-площадки – это разные жанры, как театр и кино. Принт нужен, потому что это очень красиво и остается на века».

Евгения Плотникова, медиапродюсер, основательница ed-сообщества NFT CONF:

«Технологии поменяли нам конструкции в головах. Если вы жмете большим пальцем на кнопки, открывая домофон, то вы относитесь к поколению зумеров, сколько бы вам лет ни было. Зумеры любой контент смотрят в перемотке с ускорением в 2 раза. И хотят воспринимать информацию еще быстрее».

Келли Катрон, основательница PR-агентства People's Revolution:

«Есть потрясающие возможности здесь, в России. Я думаю, что, до того, как все произошло - Covid-19 во всем мире - вы выбираете своих дизайнеров. Люди из России всегда покупали Valentino и Dior, но все теперь изменилось полностью. Вы можете развивать ваш собственный бренд. Открываются потрясающие возможности».

В дискуссии приняли участие: Келли Катрон, основательница PR-агентства People's Revolution, Мария Тарасова, журналист KAKDELA, Тахир Ибрагимов, директор Tajikistan Fashion Week, Дарина Алексеева, главный редактор журнала «Москвичка», Евгения Плотникова, медиапродюсер, основательница ed-сообщества NFT CONF.

Модератор: Мария Моргун, программный директор клуба «Москвичка»

От хобби до хайпа. Как дизайнеры-самоучки потеснили мэтров

Открытый зал

Ангелина Куштина, шеф-редактор диджитал-площадок GRAZIA и Independent Media: «Креативным людям сложно себя продавать, и скорее им нужно идти учиться на бизнес, маркетинг или какие-то схожие специальности, чтобы уметь себя нести в этот мир, правильно рассказывать о себе инвесторам, которые могут проинвестировать в твой бренд».

Антонио Маурицио Гриоли, декан Pearl Academy из Индии:

«Хорошее образование дает возможность ощущать процесс. Например, я работаю в одной из крупнейших дизайнерских школ в Индии. Мы учим наших студентов всем глобальным трендам. У нас очень крепкая связь с индустрией моды. Наши студенты через 2-3 года уже начинают практиковаться в реальной ситуации».

В итоге участники пришли к выводу, что само по себе образование ничего не гарантирует, но может давать дополнительные возможности, если оно выстроено правильно. Время, которое есть у студентов — это ценный ресурс, позволяющий им развивать свои идеи без непосредственного давления рынка и финансовых обязательств. Период обучения дает возможность для студентов глубже понять процессы создания и управления брендом, что становится гораздо сложнее, когда они вступают в реальный бизнес с его оперативными вызовами.

В то же время успешные дизайнеры могут быть самоучками, и это открывает двери для множества талантливых людей, которые не вписываются в традиционные академические рамки. Но и в этом процессе важную роль играет маркетинг и умение продвигать себя и свой бренд. Без грамотного подхода к продвижению даже самые талантливые дизайнеры могут остаться незамеченными.

В сессии участвовали: Наталья Маетная, основатель White Crow, Карина Демиденко, директор Carec.o, Юлия Далакян, дизайнер Дома Моды Julia Dalakian, Ангелина Куштина, шеф-редактор диджитал-площадок GRAZIA и Independent Media, Ксения Князева, руководитель & дизайнер Ксения Князева, Антонио Маурицио Гриоли, декан Pearl Academy India.

Модератор: Ольга Сысоева, доцент РГУ им. А.Н. Косыгина.

Мода издалека. Кросс-обмены через международные мероприятия

Открытый зал

Пьетро Полит, директор Quito Fashion Week, D.I.S Management:

«В успешном проведении международных мероприятий очень важна роль международного кураторства. Кроме того, играет роль и правильно выбранное место для проведения таких шоу – чтобы было безопасно, удобно, логистически всем доступно. Без спонсорства подобные вещи тоже стали бы невозможными – сами мы не можем, как правило, раскрутить мероприятия такого уровня. И, конечно, нужна информация об этих ивентах, размещение информации о них в СМИ, в соцсетях. Что касается Латинской Америки, то для нас очень важно участвовать в сегодняшнем мероприятии в Москве».

Саят Досыбаев, основатель, генеральный продюсер Kazakhstan Fashion Week:

«Как происходит культурный обмен между дизайнерами? Очень просто. Мы сами послы наших культур. Мы несем культурные коды в общество, где появляемся. На мне сейчас микс вещей казахстанского и европейского дизайна и производства, то есть мы на себе коллаборируем разные влияния. Кроме того, мы показываем коллегам из других стран наши музеи, открываем архивы, рассказываем о своей культуре. Недавно коллеги с Дальнего Востока вдохновились казахской юртой и спросили, можно ли эти мотивы использовать у себя. Конечно! Только так, обмениваясь этнической идентичностью, мы можем сохранить дружественные связи между народами, нашу планету, несмотря на все, что происходит вокруг, несмотря на нашу огромную разницу, и лучше узнать друг друга».

Мицци Адриан Дж., исполнительный продюсер Malta Fashion Week & Awards, президент Мальтийской ассоциации моды:

«Благодаря Саммиту модной индустрии, завтра дизайнеры будут рассказывать всему миру, какая красивая страна Россия, какие чудесные русские люди, как прекрасна Москва! А это развитие туризма, в том числе модного туризма, торговли, экономики. Завтра производители сюда захотят прийти. Это и есть влияние на мировые тренды».

В дискуссии приняли участие: Алена Чипура, основатель бренда, дизайнер BÜRO UNIQUE, Элен Манукян, соучредитель и руководитель команды Fashion and Garment Chamber of Armenia, Пьетро Полит, директор Quito Fashion Week, D.I.S Management, Филма Келегаи, основатель и управляющий директор Papua New Guinea Fashion Week, Альваро Мукороли, директор MTC Windhoek Fashion Week, Саят Досыбаев, основатель, генеральный продюсер Kazakhstan Fashion Week, Ольга Коссински, дизайнер КОСС, Сенан Камель, основатель и генеральный директор Baghdad Fashion Week, Мицци Адриан Дж., исполнительный продюсер Malta Fashion Week & Awards, президент Мальтийской ассоциации моды.

Модератор мероприятия: Янина Гончарова, основатель Belarus Fashion Week, художественный руководитель Белорусской палаты моды.

Серия TED-выступлений

Темой выступления стала: «Как исследовать целевую аудиторию модного бренда»

Сессия была посвящена практическим приемам исследования целевой аудитории fashion-брендов. Первый прием – исследование и анализ данных. Необходимо использовать данные о покупках, онлайн-активности и социально-демографической информацию для создания более точных портретов целевой аудитории. Также важна сегментация аудитории. Аудиторию необходимо разделять на более узкие сегменты, основываясь на их потребностях, поведении и демографических характеристиках. Далее тестирование гипотез. Регулярное тестирование различных гипотез о том, что может заинтересовать целевую аудиторию, помогает более точно адаптировать бизнес-стратегии. Свою роль играет и персонализированные коммуникации. Необходимо стремиться создавать персонализированные маркетинговые кампании, которые будут резонировать с каждым сегментом целевой аудитории.

На этапе привлечения ЦА важно определить, какие каналы и сообщения наиболее эффективны для каждого сегмента. Расширение воронки привлечения начинается с понимания того, кто ваша аудитория и что их мотивирует. Это позволит более целенаправленно использовать ресурсы и получить лучший возврат на инвестиции. Современные потребители ожидают персонализированного опыта. Используя данные о потребителях, бренды могут создавать более релевантные предложения и коммуникации, что ведет к более высоким уровням вовлеченности и конверсии.

В заключение, Дания Ткачева отметила: «Ключ к успешной маркетинговой стратегии — это глубокое понимание своей целевой аудитории и адаптация всех аспектов взаимодействия с ней для максимальной релевантности и эффективности. Это позволит бренду оставаться конкурентоспособным в условиях насыщенного рынка».

Спикер: Дания Ткачева, бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию fashion-брендов.

Дизайн эмоций. Почему мы выбираем бренд

Открытый зал

Ольга Бухтиярова, арт-директор СберМаркетинг:

«200 000 тысяч сотрудников Сбера – хотят быть сопричастными чему-то большому – большим проектам, да они и сами часть большой компании. И мы даем людям такую возможность. Основная наша задача – усилить связь человека с местом его работы. Мы стараемся разрабатывать качественные, тактильно приятные вещи, которые и создают такую эмоциональную привязку. Ни у кого нет мерча из кашемира, мы отрабатываем технологии, мы создали среду мерча, где каждый сотрудник может прийти в нем, несмотря на дресс-код. Наша задача заключается в том, чтобы презентабельно выглядеть на деловой встрече, но вечером на посиделках с друзьями чувствовать себя удобно и естественно. Конечно, то, что за нами стоит Сбер, это наше большое преимущество».

Сергей Крымлов, основатель PART0FYOU:

«Нужно хорошо определиться с целевой, возрастной аудиторией. Находить баланс между бизнесом и творчеством. Необязательно все время делать вещи, которые будут на хайпе, вируситься. Однако надо думать и о том, что вы будете кушать. Ваша одежда должна вписываться в повседневный гардероб».

В дискуссии приняли участие: Бедиз Йилдырым, основатель и преподаватель Bediz Co. & Istanbul Fashion Academy, Сергей Крымлов, основатель PART0FYOU, Анастасия Тарасова, основатель бренда MAMA AZIA, Ольга Бухтиярова, арт-директор СберМаркетинг, Оскар Руис-Шмидт, креативный директор Obra Gris, Виктория Ромашова, Британская высшая школа дизайна, руководитель факультета «Мода и стиль», куратор программы «Стратегия продвижения бренда».

Модератор: Виктор Бурмистров, управляющий партнер "БиОн консалтинг".