Ольга Серябкина вышла на сцену в кружевном бюстгальтере

Солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина вышла на сцену в откровенном виде. Соответствующие кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица опубликовала ролик со своего выступления, во время которого она предстала в кружевном нижнем белье, состоящем из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. Помимо этого, звезда надела черную облегающую юбку длины макси, которую приспустила на талии, демонстрируя выступающие трусы.

Вдобавок исполнительница примерила босоножки на каблуках и ажурные длинные перчатки. Свой образ она завершила укладкой и макияжем.

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Ранее в октябре образ Ольги Серябкиной высмеяли в сети со словами «проблемы со вкусом». Певица опубликовала ролик, в котором сняла белый шелковый халат и примерила черные кружевные колготки и боди на широких бретелях.