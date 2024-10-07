Женщина осталась с опущенными веками после пластической операции

Жительница Ирландии осталась с опущенными веками после неудачной пластической операции, пишет Mirror. По словам женщины, она делала процедуру в Турции, чтобы сэкономить.

Анита Броудерс рассказала, что хотела избавиться от мешков под глазами к своему 50-летию и решила сделать в Турции пластическую операцию, так как там было дешевле. Однако через несколько дней после возвращения домой она увидела, что результат оказался не таким, как ожидалось — область под глазами обвисла.

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«Я выглядела изуродованной и пропустила множество семейных мероприятий, включая собственное 50-летие,» — жалуется Анита.

Женщине пришлось лететь в Канаду и делать еще одну операцию стоимостью £10 тысяч, чтобы исправить ситуацию.

«Сейчас я нахожусь в процессе выздоровления и чувствую себя хорошо,» — сообщила она.

Турецкая клиника предложила Аните £2400 в качестве компенсации, что женщина сочла недостаточным для покрытия ее расходов.

Ранее женщина сделала липосакцию и оказалась в реанимации.