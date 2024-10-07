Как одеться в джинсу с ног до головы: восемь классных образов

В любой непонятной ситуации облачайся в деним с ног до головы. Простейшая модная формула родом из 1990-х, которую дизайнеры недавно вернули в нашу жизнь, не требует долгих размышлений. Вопрос «что надеть?» решается максимально быстро. Даже если вы затрудняетесь в выборе акцентов (аксессуары, обувь), джинсовый монохром все равно выделит вас из толпы.

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Вещи из денима легко сочетаются друг с другом. Кроме того, не стоит бояться миксовать оттенки и фактуры джинсовой ткани. И с фасонами того или иного предмета гардероба можно смело пофантазировать: в моде сложный крой. Самый очевидный дуэт — джинсы и рубашка — заиграет, если его разбавить цветом — тем же бургунди или красным. Леопард тоже придется к месту.

Что касается силуэтов, то можно поиграть с принципом противоположностей: узкие джинсы + объемный жакет или брюки wide-leg + приталенная рубашка. Однако комбо из обтягивающей мини-юбки и облегающей укороченной куртки смотрится не менее выигрышно. Как и пара из длинной юбки А-силуэта и джинсовки с мужского плеча. Смотрим на фото зарубежных инфлюенсеров и вдохновляемся.