Дэниела Крейга сравнили со старым учителем географии

Британского актера Дэниела Крейга, сыгравшего роль Джеймса Бонда, прозвали старым учителем географии в сети из-за внешнего вида. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

56-летнюю знаменитость запечатлели на чаепитии кинопремии BAFTA 2024 в Нью-Йорке. Для выхода в свет актер выбрал синюю замшевую куртку и частично расстегнутую белую рубашку, а также бежевые мешковатые брюки. Помимо этого, Крейг продемонстрировал прическу с удлиненными светлыми волосами, зачесанными назад. Вдобавок актер надел солнцезащитные очки.

Пользователи сети не оценили образ актера, о чем написали в комментариях под постом.

«Он выглядит старше 56 лет», «Нет. Мне не нравится такой образ. Очень старит. Мешковатые штаны смотрятся плохо», «Такая прическа ему не идет», «Что с ним случилось? Он похож на жуткого старого учителя географии», «На вид ему около 70 лет», высказались они.

Ранее в октябре в сети восхитились внешностью 83-летней телеведущей на новых фото. Американской предпринимательница Марта Стюарт посетила показ документального фильма Netflix «Марта» в бежевой рубашке, ярко-желтом вязаном кардигане и золотистых брюках.