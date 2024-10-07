«Не хватает погонов»: пользователи Сети оценили новый образ Собчак

Пользователи Сети высмеяли новый образ телеведущей Ксении Собчак. Журналистка опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимки, на которых предстала перед подписчиками в стиле милитари. Многие комментаторы нашли наряд неуместным, отметив, что ему не хватает только погонов.

Собчак опубликовала кадры, на которых предстала в коричневой рубашке с карманами, подпоясанной тонким ремнем в тон в области талии. Звезда дополнила образ многочисленными аксессуарами, а также укладкой с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

Уже не раз признавалась в любви к коричневым смоки. Такой макияж сейчас особенно актуален с трендом на latte makeup, который активно продвигают все бьюти-инфлюэнсеры, — подписала она снимки.

Пользователи Сети неоднозначно оценили образ Собчак.

«Уже в погонах. В каком звании?», «Пилотку со звездой забыла», «Погонов не хватает», «А погоны?», «Гимнастерку примеряете?» — написали одни. «Красивая женщина в гимнастерке», «Вам идет стиль милитари», «Очень красивая», «Вам очень идет такой стиль», — высказались другие.

Ранее Собчак заявила, что весит 60 кг при росте 172 см. В новом выпуске на своем YouTube-канале она отметила, что ее индекс массы тела не указывает на ожирение.