Дизайнер оценила стиль Сергея Жукова

В самом начале карьеры в составе группы «Руки вверх» Сергей Жуков позволял себе более смелые эксперименты с одеждой. Яркие футболки, спортивные костюмы, дерзкие аксессуары - все это было частью образа молодого артиста, стремящегося выделиться на сцене. Однако с возрастом, статусом и изменениями в комплекции стиль Жукова постепенно стал более сдержанным. Сейчас минимализм в его одежде работает только на пользу: чем проще и лаконичнее образы, тем лучше они смотрятся, подчеркивая зрелость и уверенность артиста, без лишнего акцента на внешние детали. Стиль Сергея Жукова специально для сайта «Страсти» проанализировала дизайнер Евгения Вершинина.

Как подчеркнула специалист, стиль Жукова не совсем современный. Его образы не отражают ультрамодные тренды, но это нисколько не уменьшает его харизму. Наоборот, они поддерживают его узнаваемый сценический образ, который остается близким фанатам. Сергей носит то, в чем ему комфортно и что гармонирует с его артистической деятельностью, не стремясь удивлять публику авангардом.

«Стоит также учитывать его фигуру, что, конечно, накладывает ограничения на выбор одежды. Однако Сергей прекрасно осознает свои особенности и умеет грамотно подбирать одежду, которая подчеркивает его достоинства, а не скрывает их. Вместо того чтобы пытаться вписаться в шаблоны моды, он выбирает одежду, которая позволяет ему чувствовать себя уверенно на сцене и вне ее», - Евгения Вершинина, дизайнер.

Что касается сценических образов, то, по мнению дизайнера, они достаточно яркие, чтобы быть заметными, но без эпатажа. Исполнитель хита «18 мне уже» часто предпочитает кожаные куртки с заклепками и другими элементами, что добавляет его образам динамики и сценического блеска.

«Это своего рода дань жанру, в котором он работает и тем временам, когда группа «Руки вверх» завоевала сердца миллионов. Эти детали помогают ему выглядеть стильно и уверенно на сцене, сохраняя при этом комфорт. В обычной жизни Сергей Жуков предпочитает минималистичный и комфортный стиль. Это отражает его простоту и близость к людям. Он выбирает удобную одежду, которая не требует много внимания, но при этом выглядит достойно», - Евгения Вершинина, дизайнер.

На красных дорожках Жуков иногда появляется в классических костюмах. Дизайнер Вершинина похвалила исполнителя за такой выбор, отметив, что он выглядит в них весьма достойно. В такие моменты он доказывает, что, несмотря на любовь к комфорту, может быть элегантным и стильным, если того требует случай.