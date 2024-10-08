Супруга Тимура Хайдарова показала фото до и после пластической операции

На счету Светланы Сильваши несколько пластических операций, причем авторства ее супруга Тимура Хайдарова. О преображении многодетная мама ни разу не пожалела, напротив, с гордостью частенько вспоминает о результате коллаборации с мужем. Хотя бы потому, что после третьих родов ее живот, сделанный методом липоскульптурирования, по-прежнему выглядит роскошно.

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Исправить последствия неудачной пластики у другого хирурга Сильваши тоже доверила супругу, а точнее, врачу из его команды. Женщина, напомним, собиралась сделать риносептопластику, чтобы исправить последствия операции 12-летней давности. Вмешательство прошло успешно — знаменитость томить не стала и сразу после вышла на связь.

«Выгляжу не але. Из красивого здесь только переливающаяся лангетка. Все это терпимо, результат, конечно, бомбический», — поделилась Светлана и прикрепила фото до и после.

© Super.ru

© Super.ru

По словам женщины, нос ее был в рубцах, особенно в хрящевой части, в том числе ей было тяжело дышать.

Признаем, визуально результат впечатляющий! Желаем Светлане легкого восстановления и ждем финальное фото преображения.

* Запрещен в РФ.