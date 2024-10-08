Жена российского миллиардера предстала в смелом образе

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное фото. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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38-летняя манекенщица предстала перед камерой в полный рост, помогая себе рукой надевать полупрозрачную босоножку на шпильке. При этом она позировала в бюстгальтере на тонких бретелях и с глубоким вырезом между чашками и макси-юбке с разрезом до бедра, обнажавшим ногу.

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В то же время знаменитость распустила волосы, разделив их на прямой пробор и сделав легкие волны, и нарастила длинные ногти.

В сентябре Елена Перминова пришла в нижнем белье на показ зарубежного бренда GCDS в рамках Недели моды в Милане.