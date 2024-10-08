От какого ухода за кожей нельзя отказываться осенью

Дерматолог Полякова: чтобы сохранить красоту кожи осенью, её надо регулярно увлажнять и защищать от солнца. С приходом осени из-за холода и ветра наша кожа страдает сильнее, чем в более тёплое время. За ней нужен особый уход. Дерматолог Евгения Полякова рассказала, как правильно заботиться о коже, чтобы она оставалась красивой и гладкой, несмотря на погоду.

Очищение

Как поделилась с «МК в Красноярске» дерматолог Евгения Полякова, в это время года важно правильно очищать кожу. Для этого надо использовать мягкие очищающие средства для лица, которые не будут сушить и раздражать кожу, а смогут нежно удалять грязь и макияж.

Увлажнение

Из-за изменений температуры и влажности воздуха осенью кожа становится более сухой. Поэтому крайне важно пользоваться увлажняющими кремами и сыворотками, чтобы лицо оставалось мягким и увлажнённым.

Защита от солнца

Пусть осенью солнце и не такое активное, как летом, тем не менее незащищённая кожа может подвергнуться пигментации. Поэтому, выходя из дома, не забывайте наносить солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF — минимум 30.

Питание

Не менее важно воздействовать на кожу не только внешне, но и внутренне. Осенью организму не хватает полезных веществ, поэтому добавьте в свой рацион продукты, богатые витаминами A, C и E. Они помогут укрепить кожу и защитить её от внешних воздействий.

Массаж

Для улучшения кровообращения и уменьшения отёчности поможет массаж. Также он улучшает тонус кожи и сокращает морщины.

Пилинг

Пилинг удаляет омертвевшие клетки кожи и способствует улучшению её текстуры. Однако с ним нужно быть осторожней, так как слишком частое проведение этой процедуры может повредить кожу.

Спорные бьюти-процедуры

При уходе за кожей важно быть осторожным, ведь можно получить рубцы и ожоги вместо здорового лица. Бьюти-блогер назвала 5 самых спорных трендов в уходе за кожей:

активные ингредиенты;

многоступенчатый уход;

агрессивное очищение;

БАДы «для здоровья и сияния кожи»;

мезороллеры.

Вместе красоты и сияния эти манипуляции могут оказаться совершенно бесполезными или, что намного хуже, нанести вашей внешности и здоровью непоправимый вред.