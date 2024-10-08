Модель Алессандру Амбросио засняли в купальнике на пляже

Бразильскую супермодель и «ангела» Victoria's Secret Алессандру Амбросио засняли в купальнике. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

43-летняя Алессандра Амбросио была замечена 6 октября в Лос-Анджелесе, когда играла со своими друзьями в волейбол на пляже. Папарацци засняли супермодель в бледно-зеленом слитном купальнике. Знаменитость также надела солнцезащитные очки и золотую цепочку. «Ангел» Victoria's Secret собрала волосы в косичку и отказалась от косметики.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Супермодель также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, в картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».

Недавно Амбросио появилась на публике в Париже в облегающем леопардовом комбинезоне с глубоким декольте. Образ дополнили туфли с острым мысом на высоких каблуках.