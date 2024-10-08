«Идеально для квадроберов». В Сети оценили обувь Собчак

Образ журналистки и телеведущей Ксении Собчак оценили в сети со словами «идеально для квадроберов». Соответствующие кадры и комментарии появились в ее Telegram-канале.

42-летняя знаменитость разместила фото и видео, в которых прошлась на камеру в коричневой клетчатой рубашке Vaquera и черных кожаных кюлотах Loewe. Помимо этого, звезда надела меховые клоги Acne Studios. В качестве аксессуаров она выбрала очки для зрения, сумку Hermès и украшения.

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Пользователи сети обратили внимание на необычную обувь, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«"Мохнатики" — новый тренд этого сезона?», «Мохнатые туфли — смело!», «Надо быть Ксенией Собчак, чтобы осмелиться носить такое», «Это прямо идеально для квадроберов!», «Капибары какие-то на ногах», «На любителя», «Ужасно», — высказались они.

Ранее в октябре новый наряд Ксении Собчак оценили в сети со словами «не хватает погонов». Звезда разместила кадры, на которых предстала в коричневой рубашке с карманами, подпоясанной тонким ремнем в тон в области талии.