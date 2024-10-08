Наталья Сергунина: В Москве подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС

На московском форуме BRICS+ Fashion Summit подписана декларация о создании Международной модной федерации БРИКС (BRICS International Fashion Federation). Об этом сообщила заммэра российской столицы Наталья Сергунина.

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Основными задачами объединения станут укрепление партнерских связей между отраслевыми сообществами разных стран, содействие устойчивому развитию индустрии, культурный обмен, поддержка молодых специалистов и помощь дизайнерам в выходе на международный рынок.

«Декларацию подписали главы профильных ассоциаций, учебных заведений и организаторы недель моды более чем из 50 государств. В их числе — Россия, Индия, Южно-Африканская Республика, Эфиопия, Египет, Малайзия, Эквадор, Кения. Создание столь представительной международной федерации — один из важных результатов прошедшего форума БРИКС в Москве. Он вновь показал, что у нас с коллегами общие подходы и большой потенциал развития», — отметила Наталья Сергунина.

Как добавила вице-мэр, заключившие соглашение стороны намерены уделить особое внимание внедрению новых технологий, сохранению культурного наследия и народных ремесел. В планах — совместные информационные и образовательные проекты.

Кроме того, в документе говорится: «Мы будем оказывать поддержку молодым брендам как в локальном продвижении, так и при выходе на глобальный уровень. Наша цель — продвигать устойчивые и экологичные практики. Осознанное производство и потребление будут в центре повестки федерации».

Международная модная федерация БРИКС — открытая организация. Участники приветствуют всех, кто разделяет их принципы и стремления. Для вступления нужно будет подать заявку.

«Необходимость создания такого союза назрела давно. Мир моды ориентируется на несколько сотен мировых брендов, поэтому развивающимся рынкам нужна своя платформа, чтобы наш голос был услышан», — подчеркнул председатель Совета по дизайну одежды Индии Сунил Сети.

Форум BRICS+ Fashion Summit завершился в минувшие выходные. Он собрал в Москве представителей более 100 стран. Программа была посвящена международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.